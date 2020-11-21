Русскоязычные СМИ Канады

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21.11.2020, 1:12, Разное

Пандемия усугубила эпидемию передозировки опиодами

Posted on Sunday, November 15, 2020

Кризис, связанный с вирусом COVID-19, затмил другую мрачную пандемию передозировок опиоидов, число которых резко возросло с марта.

Юрисдикции по всей стране сообщили об увеличении смертности от передозировок, что резко обернуло вспять 13-процентное снижение числа смертельных случаев от опиоидов, наблюдаемое в период с 2018 по 2019 год.

В Британской Колумбии ежемесячно с марта по август от наркотиков погибало более 100 человек.

В июне погиб 181 человек, что на 138 процентов больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Не лучше ситуация в Онтарио, где, по данным офиса главного коронера, от 50 до 80 человек в неделю умирают от передозировки. С начала пандемии эти цифры увеличились на 35-40 процентов.

Эксперты объясняют этот всплеск несколькими факторами. Один из них продолжающееся закрытие границы с Канадой, что нарушило цепочку поставок наркотиков, – в результате в страну проникают препараты с токсичными добавками.

Меры предосторожности сузили доступ к услугам, начиная от посещения врача и заканчивая контролируемыми местами потребления наркотических веществ.

Кроме того, социальная изоляция в условиях пандемических ограничений также может привести к появлению новых потребителей или усилению злоупотребления психоактивными веществами, отмечают эксперты.

В краткосрочной перспективе они призывают к расширению доступа к опиоидам по рецептам и через программы безопасного снабжения.

В августе федеральный министр здравоохранения призвала своих коллег из провинций и территорий сделать доступными фармацевтические препараты для потребителей наркотиков.

Другой вариант – объявить кризис передозировки чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, – шаг, который в Британской Колумбии был предпринят ещё в 2017 году, что облегчило доступ к более широкому использованию лекарств, предотвращающих передозировку, таких как налоксон.

В более широком масштабе декриминализация наркотиков могла бы удержать потребителей от подпольных препаратов.

Фото Jacquelyn Martin (CANADIAN PRESS/AP).

National Post: врачам до сих пор неясно, как распространяется коронавирус

В городах Канады ужесточаются коронавирусные ограничения, но один из главных вопросов пандемии остаётся открытым – как именно распространяется коронавирус в Канаде?

Власти продолжают искать ответ на этот вопрос, в то время как сектор ресторанов и баров уже получил огромный ущерб от ограничений.

Публично доступных данных довольно мало, кроме того, отслеживание контактов, которое считается эффективным в Юго-Азиатских странах, оказалось неработоспособным в Канаде из-за большого количества случаев. В прошлом месяце программу свернули в Торонто, но до завершения работы было выяснено, что 18 из 45 вспышек за одну неделю в сентябре произошло в ресторанах и барах.

Из доступных материалов научного совета Онтарио по COVID-19, можно сделать вывод о том, что 27% случаев коронавируса связано с домами престарелых, 22% – со школами. На рестораны, клубы и бары приходится 6,5%, на магазины – 5,6%, тренажерные залы – 3,3%. По остальным случаям данных нет.

Согласно данным властей, источник 60% заражений в Онтарио неизвестен. С их определением должно было помочь отслеживание контактов, но небольшое количество ресурсов, выделенное властями привело к тому, что службе не хватило персонала во время всплеска COVID-19.

Минздрав Монреаля также некоторое время занимался отслеживанием контактов. 50 из 151 случаев было связано с различными магазинами, за ними следовали бары, тренажерные залы, гостиницы – в них было зафиксировано 26 случаев. Премьер Альберты заявлял, что «с ресторанами связано всего 3% случаев», поэтому он не видел причины закрывать их.

Главный врач Британской Колумбии, Бонни Генри, считает, что если семьи будут собираться вместе большой компанией, не соблюдая мер предосторожности, то риск заражения гораздо выше, чем в ресторане. Доктор Джеральд Эванс из Queen’s University считает, что риск передачи вируса в местах, где люди собираются пообщаться – самый большой. Согласно данным Массачусетского университета Технологий, 13% встреч людей, при которых могла произойти передача вируса, проходит в ресторанах. Однако, исследование университета не затрагивало количество встреч у людей дома.

Большее количество данных может помочь властям вводить правильные ограничения, а не накладывать их на все отрасли, считают учёные. Экономисты уже уверены, что Канада не выйдет из пандемии без последствий.

Тодд Барклей из ассоциации владельцев ресторанов Канады считает, что правительство не имеет достаточного количества информации, но страдают сильнее всего рестораны: «По Канаде закрылось уже более 10 тысяч ресторанов, исчезло тысячи рабочих мест» – рассказывает он. По его мнению правительству необходимо как минимум отделить статистику ресторанов от баров, где, по его мнению, заражений больше.

Иллюстративное фото: Pikist Creative Commons Public Domain