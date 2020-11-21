 

Кирилл Тимошенко: Мы должны выйти на 100 тыс. койко-мест под COVID-19

21.11.2020, 1:00, Новости дня

В Украине в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией планируют подготовить 100 тыс. койко-мест в больницах. Об этом 20 ноября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко.

“Была задача от Минздрава и от нас ко всем губернаторам максимально провести исследование того, сколько возможно найти койко-мест в каждой области. На что мы должны были выйти? Мы должны были выйти на 100 тыс. койко-мест под COVID-19… Нам на сейчас удалось найти 92 тыс. койко-мест”, – сказал он.

По словам замглавы ОП, эти места уже готовят к приему больных.

По данным Министерства здравоохранения Украины на 20 ноября, больницы первой волны COVID-19 имеют в общей сложности 53 335 койко-мест.

В Украине зафиксировано более 598 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 575 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 10 589 пациентов с COVID-19, выздоровело 274 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / МИД Украины уже готовит визит Санду в Киев – Кулеба

03.10 / Украинский военный – украинская армия готова стать частью совместных сил НАТО

27.08 / Эксперт: Властям Ростовской области удалось расширить объемы социальной помощи в условиях пандемии

11.09 / В ФРГ заявили, что РФ имеет «все необходимое» для расследования по Навальному

31.07 / В Следкоме Беларуси заявили, что наемники ЧВК “Вагнер” путаются в показаниях

22.09 / Китай выделил 50 млн долларов на план ООН по коронавирусу

30.07 / NYT: Лукашенко стал отдаляться от Москвы после визита в Минск Помпео

02.11 / Аргентина решила купить 15 млн доз российской вакцины «Спутник V»

29.09 / Трамп внес в Сенат США кандидатуру Барретт на пост в Верховном суде

01.07 / PGNiG подтвердила получение средств от Газпрома по решению суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска