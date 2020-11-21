В Одессе все же введут “карантин выходного дня”

21.11.2020, 1:00, Новости дня

В Одессе все-таки введут “карантин выходного дня”, хотя прошлые выходные действовали только ограничения “оранжевой” зоны. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам представителя горсовета, по Одесса будет оставаться в “оранжевой” зоне, но отныне на выходных будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Ограничения будут действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника. За соблюдением карантина будет следить полиция.

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“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить “карантин выходного дня”. Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, который позже все таки согласился ввести карантин в выходные, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения “карантина выходного дня” провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

В Украине зафиксировано более 598 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 575 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 589 пациентов с COVID-19, выздоровело 274 тыс. человек. В Одесской области с начала пандемии зафиксировали 36 053 случаев заболевания.