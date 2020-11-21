Мнение: «Газпром» спишет долг Молдовы в 7,5 млрд долларов?

21.11.2020, 0:42, Разное

В понедельник вышел мой текст, написанный в Кишиневе, в последнем абзаце которого я написал про брифинг новоизбранного президента Молдовы: «…Увы, брифинг не предусматривал вопросов журналистов. А я хотел спросить именно о коррупции. И не только молдавской. Но и молдавско-российской. Накануне я несколько часов слушал бывшего депутата молдавского парламента, руководителя агентства Omega Александра Петкова о его расследовании: как образовался долг Молдовы в лице АО «Молдовагаз» российскому «Газпрому» в более чем семь миллиардов долларов? Это при том, что молдаване исправно платят за потребление газа (интервью с Петковым читайте в ближайшее время)».

Вчера вечером поговорили в том числе и российском газе в подкасте «Новой» «Нокаут Санду, «параллельный электорат» и уход от России».

А сегодня, словно отвечая на мой незаданный вопрос, Майя Санду в интервью «Украинской правде» заявила, что за российский газ, поставляемый в Приднестровье, Молдавия платить не будет.

Думаю, что так оно и будет, 7,5 миллиарда долларов, которые по бухгалтерии «Газпрома» проходят как долги Молдовы, видимо, придется списать… Или я заблуждаюсь? «Газпром» найдет управу на Молдову?

На снимке: президент Молдавии Майя Санду, фотография отсюда