В Пентагоне объяснили необходимость сдерживания Китая

21.11.2020, 0:28, Новости дня

Заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в ходе выступления на видеоконференции по космической тематике объяснил необходимость сдерживания Китая для Соединенных Штатов.

«У нас есть соперники, в данном случае Китай, движущийся невероятно быстро. Мы по-прежнему их значительно опережаем. Но если вы соревнуетесь с тем, кто бежит быстрее, не имеет значения насколько вы впереди. Если они бегут быстрее, то догонят вас», – приводит слова американского генерала ТАСС.

«Мы не можем этого допустить. Я знаю, что наша страна никогда не захочет воевать с Китаем, это означает, что мы должны сдерживать Китай, предотвращая войну», – заключил Хайтен.

Напомним, в сентябре госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

В августе госсекретарь США назвал Китай «большей угрозой для мира, чем СССР». В том же месяце глава Нацразведки США Джон Рэтклифф подтвердил, что Китай представляет для Соединенных Штатов «гораздо большую опасность», чем Россия.

В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.

В феврале Марк Эспер, занимавший в то время пост главы Пентагона, заявил, что стремление Китая «изменить мир в свою пользу» беспокоит Вашингтон. Он призвал укреплять НАТО для «сдерживания» РФ и Китая, уточнив, что «Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай». После этого в МИД РФ заявили о попытке США сменить курс НАТО в сторону противостояния Китаю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему РФ потеряла статус главного противника США.