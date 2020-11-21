Последний великий шаман

21.11.2020, 8:01, Разное

Юрюнг Аар Тойон – это верховное божество якутского пантеона, восседающее на последних, девятых, небесах на троне из чистого света.

Несмотря на то что все мироздание существует по его воле, Юрюнг Аар Тойон предпочитает не вмешиваться в дела смертных. Тем более примечателен случай, когда человеку удалось лично поговорить с этим богом, однако разговор оказался совсем не таким, как ожидалось…

Эта драматическая история произошла с последним из великих шаманов Якутии, после чего он навсегда перестал колдовать. Великим этот мастер был в силу своих личностных качеств, хотя по «официальной классификации» считался всего лишь средним колдуном. Жить ему выпало в переломный для якутского народа период – начало двадцатого века со всеми его потрясениями, лишениями и битвами. Видя, как во время гражданской войны брат убивает брата, рекой льется кровь и попираются всякие моральные принципы, шаман решил отправиться с челобитной к самому верховному богу, чтобы попросить его заступиться за земляков и восстановить на якутской земле равновесие сил добра и зла.

Невероятное путешествие

Вот только ранг среднего шамана не позволял смельчаку поговорить с главным божеством: Юрюнг Аар Тойон уж точно не обрадовался бы его визиту. Промучившись несколько недель сомнениями, колдун все же решил, что дело исключительно важное и потому попробовать стоит. Наш герой собрался и отправился в долгий поход на север с целью достигнуть устья реки Лены и отыскать священную гору, которая должна была придать ему сил для дальнейшего – духовного – путешествия. Сделать это было очень сложно, особенно для среднего шамана, однако упорство и терпение мастера были вознаграждены: в одну из ночей он, едва живой, добрался до горы. Предстоял еще изнурительный подъем наверх, но все это было лишь предисловием к небывалому странствию…

Забравшись на гору, шаман достал бубен и начал свое последнее камлание, пообещав себе, что больше никогда в жизни не станет колдовать. Он вошел в транс и пребывал в нем целых семь суток, камлая без остановки. В это время душа шамана покинула тело и устремилась на девятые небеса, преодолевая ведущие к ним остальные восемь небес.

Первый и второй уровни колдун осилил без особого труда. На третьем он почувствовал, что привлек внимание небожителей, однако те пока лишь заинтересованно наблюдают за действиями человека.

Когда мастер достиг четвертого неба, то понял, что боги «раскусили» его. Миссия шамана стала им ясна, и божества не могли допустить, чтобы этот смертный добрался до самого Юрюнг Аар Тойона. Однако колдун, игнорируя все предупреждения, продолжал упорно продвигаться вперед, и каждый шаг был для него несравнимо сложнее, чем предыдущий.

На пятом уровне за душой шамана погнались огнедышащие скакуны Джесегея – небесного покровителя лошадей. С трудом оторвавшись от них, колдун продолжил мучительный путь восхождения к верховному божеству.

На шестом небе покровитель стихий Аан Джасын наслал на дерзкого колдуна громы и молнии, дабы испепелить его, однако и тогда душа заоблачного странника чудом осталась цела.

Когда дело дошло до седьмого неба, объявился собственной персоной Чынгыс Хаан, в ведении которого находились людские судьбы. Он достал книгу, в которую была записана планида отважного шамана, и принялся вырывать оттуда страницы, бросая их в огонь. Однако судьба якутского колдуна оказалась «полной», и сам Чынгыс Хаан не сумел его погубить: сожженные страницы неизменно возвращались в книгу.

На восьмых, предпоследних, небесах путник заблудился в бесконечном лабиринте Одун Хаана – покровителя изобретателей, строителей и мастеров, но и из него нашел выход, доверившись своей интуиции.

Встреча с Юрюнг Аар Тойоном

И вот несгибаемый шаман достиг последнего неба, словно сотканного из яркого белого света и прекрасной, неземной музыки. В этом чистом, сверкающем мире сам он выглядел темным, грязным пятном и даже испугался такого контраста, но поворачивать назад было поздно. Оборванный и окровавленный, шаман приблизился к трону верховного божества и упал на колени.

Юрюнг Аар Тойон выглядел как огромного роста седовласый старец, облаченный в длинное светящееся одеяние. В руке он держал посох. Бог смерил человека удивленно-презрительным взглядом, а затем громогласно спросил:

– Чего ты хочешь? Зачем ты, ничтожный средний шаман, нарушил порядок мироустройства? Для чего проделал весь этот запретный и долгий путь ко мне?

Не вставая с колен, колдун начал говорить. Он говорил, что в мире людей творится что-то невообразимое, что стало невозможным сдерживать зло, что Земля сошла со своего места. Шаман с болью рассказывал Юрюнг Аар Тойону о войнах, пролитой крови, всепоглощающем огне, о погибающих мужчинах и сраженных горем женщинах. В конце своего печального повествования он стал умолять бога спасти якутский народ от несчастий, а для этого направить в срединный мир своих посланников, которые наведут там долгожданный порядок.

Старец-вседержитель внимательно выслушал колдуна, а затем вдруг разразился хохотом. Сквозь смех он произнес:

– Земля, говоришь, с места сошла? Направить к вам посланников?

Юрюнг Аар Тойон стукнул посохом, и к его трону тут же слетелись белоснежные лебеди с человеческими головами.

– Поведайте-ка мне, как обстоят дела у моих посланников в срединном мире? – спросил верховный бог.

Один из лебедей опустился ему на плечо и заговорил:

– Дела обстоят как нельзя лучше. Твои посланники, давно прибывшие туда, покорно исполняют твой приказ. Они взволновали мир людей сверху донизу, как застойную воду в кадке. Жителей срединного ожидают благие перемены: повсюду мечутся бурные вихри, людская кровь становится все горячее, и над горизонтом восходит новая заря.

Юрюнг Аар Тойон перевел суровый взгляд на обомлевшего колдуна:

– Теперь ты понимаешь всю тщетность своего путешествия сюда, несчастный глупец?

– Несчастный глупец, несчастный глупец! – загоготали лебеди, закружив вокруг шамана.

Тот почувствовал, что сделался вдруг невесомым и, однако же, падает на землю сквозь все девять небес…

…Шаман очнулся на вершине все той же священной горы, смертельно изнуренный и исхудавший до состояния скелета. Стояла звездная ночь, далеко внизу шумела река. Колдун взял свой бубен и с отчаянием сбросил его в пропасть. С тех пор в Якутии не рождались больше великие шаманы, и никто из людей не дерзал увидеться с Юрюнг Аар Тойоном.

Невыполненный завет

А это короткая история о другом великом якутском шамане, с которым судьба тоже обошлась не лучшим образом.

Этот незаурядный человек жил в семнадцатом веке и, как утверждали его современники, был величайшим из колдунов за всю историю якутского шаманства. Он отличался не только сказочным могуществом, но также справедливостью и добродетельностью, всегда помогал простым людям и не давал спуску злу. За это одни любили и почитали великого мастера, другие – боялись и ненавидели. И вот пришло время, когда шаман понял, что его телу пора перейти в прах, а душе – отправиться в иной мир.

Вот что он завещал землякам: «Я ухожу, но чувствую, что спустя столетия придет время больших перемен и испытаний для якутского народа. Когда это произойдет, я буду готов вернуться к вам еще более могущественным, чем прежде. Пусть тогда к моей могиле придет в полночь смелая женщина и сядет на надгробный камень. Из-под земли покажется большой черный паук. Женщине следует взять его и принести домой, а там опустить паука в чашу с молоком и выпить колдовской напиток. Тогда она забеременеет моим новым воплощением, а родившись, я подниму якутский народ к небывалым вершинам».

С этими словами шаман умер, и его похоронили со всеми подобающими почестями.

Прошло много лет, и вот в конце девятнадцатого века по селу, близ которого находилась могила великого колдуна, поползли слухи, что по ночам с кладбища доносятся тяжелые удары бубна и видно, как мелькают там блуждающие огни. Якуты шептались: «Шаман камлает, подзывает к себе женщину, хочет переродиться». Всплыла из глубин народной памяти старинная легенда о завещании. Люди посудачили, поохали, повздыхали – на том, однако, все и кончилось. То ли выродились за минувшие века храбрые женщины, то ли заветы шаманов перестали восприниматься так же серьезно, как в былые времена, но не нашлось ни одной якутки, которая согласилась бы отправиться ночью к могиле за колдовским пауком.

…А шаман еще долго продолжал зазывать к себе хотя бы самую распоследнюю блудницу, но так никого и не дождался. В конце концов звуки на кладбище стихли, видения исчезли, и больше колдун никак не напоминал землякам о себе. Возможно, счел, что такие люди уже не заслуживают его пришествия…