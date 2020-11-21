Гибель крейсера «Варяг»: победа русского духа или пропаганда?

21.11.2020, 7:51, Разное

В самом начале XX века внимание мировой общественности приковал Дальний Восток. Было ясно, что этот регион в ближайшее время должен стать местом ожесточенной схватки за сферы влияния между двумя империями: огромной, но одряхлевшей Российской и стремительно наращивавшей мощь Японской. Страна восходящего солнца, недавно пережившая ускоренную модернизацию, изо всех сил старалась вклиниться в список мировых держав. Доказательством её могущества должна была стать победа над Россией.

Русское правительство, возможно, недооценивало угрозу, но тем не менее предпринимало определенные шаги для защиты своих интересов на Тихом океане. Пока туда неспешно двигалась мощная эскадра, имевшиеся на Дальнем Востоке боевые корабли взяли под охрану русские дипломатические представительства в регионе. Аналогичные меры предосторожности в связи с явно надвигавшейся войной предприняли и другие державы. Так, например, для охраны посольств европейских государств и Соединенных Штатов Америки, находившихся в столице Кореи Сеуле, прибыли английские, французские, итальянские и американские военные корабли. Они встали на якорную стоянку в порту Чемульпо — морских воротах Сеула. Рядом с ними на рейде встали корабли потенциальных противников: крейсер «Чиода» под японским флагом находился неподалёку от крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» под флагами андреевскими. «Варягом» командовал капитан первого ранга Всеволод Руднев. Опытный морской офицер происходил из потомственной флотской семьи и за время службы совершил три кругосветных плавания, однако боевого опыта не имел. Со времен Крымской войны прошло полвека, за которые российский флот почти не принимал участия в боевых действиях. Два поколения морских офицеров имели о сражениях только теоретические знания. Это сказывалось и на подготовке рядового состава. «Варяг» под командой Руднева регулярно проводил учебные стрельбы, но эффективность их была крайне низка. Так, например, 16 декабря 1903 года крейсер выпустил по плавучей мишени 145 снарядов, но из них попали в цель лишь три мелкокалиберных.

Новый 1904 год встречали на русских кораблях в нервной обстановке. Приближение войны чувствовали не только офицеры. 550 матросов и унтеров «Варяга» и 162 нижних чина «Корейца» тоже не питали иллюзий по поводу ближайшего будущего. Руднев регулярно ездил за последними новостями в Сеул в российское посольство. Однако, как позже выяснилось, корейский телеграф находился под контролем японцев, и важные телеграммы из России адресатам не поступали. Из-за этого в посольстве даже не узнали вовремя, что 6 февраля 1904 года Япония разорвала с Россией дипломатические отношения, что фактически означало начало войны. Руднев узнал об этом даже раньше посла: ему сообщили о том, что его стране объявили войну капитаны европейских кораблей, у которых телеграф работал как часы.

Руднев сообщил новость послу и предложил эвакуировать диппредставительство на «Варяге» и «Корейце». Посол, не имевший надлежащих инструкций, заколебался. Он предложил направить «Кореец» для получения указаний в Порт-Артур, где спешно строилась база русского тихоокеанского флота. 8 февраля канонерская лодка покинула акваторию Чемульпо. Вдруг на её пути встала японская эскадра. В её составе был и крейсер «Чиода», который скрытно покинул порт предыдущей ночью. Японцы выпустили по канонерской лодке две торпеды. Та ответила огнем из пушки. Ни торпеды, ни снаряды в цель не попали. Капитан «Корейца» Григорий Беляев, поняв, что путь в открытое море закрыт, принял решение вернуться в порт.

Вслед за «Корейцем» в акваторию Чемульпо зашли японские корабли. Миноносцы взяли под прицел «Варяг» и «Кореец», а транспорты начали высаживать на берег войска. Тем временем командовавший эскадрой адмирал Уриу направил капитанам кораблей нейтральных государств официальное уведомление о начале войны с Россией и предложил им отойти подальше от русских судов, чтобы во время боя нейтралы не попали под огонь.

Вечером 8 февраля Руднев от французского капитана узнал об этом письме. Команды русских кораблей начали готовиться к бою. Позже специалисты ставили в вину Рудневу то, что он не попытался прорваться из Чемульпо ночью. Темнота могла бы помочь русским осуществить этот отчаянный шаг. Однако Руднев решил прорываться при свете дня.

«Варяг» представлял собой грозную силу. Крейсер был совсем новый: его построили в Филадельфии и в состав русского ВМФ включили только в 1901 году. Он мог развивать скорость до 24 узлов, имел надежную броню, 36 орудий разного калибра и 6 минно-торпедных аппаратов. «Кореец» был постарше. Его спустили на воду в 1886 году в Стокгольме. Из двигателя канонерской лодки не получалось выжать больше 13 узлов. Она была вооружена 12 орудиями и торпедным аппаратом. Двум российским кораблям противостояла японская эскадра из шести крейсеров и трех миноносцев, причем крейсер «Асама» по водоизмещению был в полтора раза больше чем «Варяг». Силы были явно неравны.

Крейсер «Варяг»: первый и последний бой

Японцы имели несколько планов предстоящего сражения в зависимости от поведения русских. Руднев планов не строил — он просто хотел вырваться из Чемульпо. В двенадцатом часу дня 9 февраля «Варяг» и «Кореец» снялись с якорей и двинулись к выходу из порта. Команды кораблей нейтральных стран приветствовали это восторженными криками, корабельные оркестры играли «Боже, царя храни». «Варяг» не давал полной скорости, чтобы тихоходный «Кореец» не отстал от него.

Японцы не ожидали, что русские двинутся на них в разгар дня. Они уже готовились к вечерней атаке на «Варяг», планируя расстрелять крейсер торпедами прямо на рейде. Адмирал Уриу приказал спешно сниматься с якорей и готовиться к бою. Времени на это не хватало, и командам пришлось расклёпывать якорные цепи.

Первыми выстрелами противники обменялись около полудня. Через 15 минут японский снаряд попал в кормовой мостик «Варяга», вызвав пожар. Ещё через несколько минут снаряд разбил штурманскую рубку крейсера. Сразу после этого «Варяг» вдруг начал поворачивать направо для возвращения в порт. Позже, в рапорте, Руднев утверждал, что один из снарядов повредил рулевое управление. Однако, когда японцы подробно обследовали затопленный «Варяг», таких повреждений они не нашли. Во время поворота русский крейсер подставил свой борт японцам, сразу получив несколько попаданий вражеских снарядов. Завершив маневр, «Варяг» устремился в порт. «Кореец» последовал за ним. Японские корабли преследовали убегавших русских, но через двадцать минут, опасаясь повредить суда нейтралов, прекратили огонь.

Последний (он же первый) бой «Варяга» продолжался менее часа. За это время, согласно рапорту Руднева, его крейсер выпустил по врагу больше тысячи снарядов разного калибра. Вся японская эскадра произвела всего 319 выстрелов. Когда через несколько месяцев японцы произвели тщательную ревизию затопленного «Варяга», они пересчитали оставшийся боекомплект. Согласно этим подсчетам, русский крейсер сделал в четыре раза меньше выстрелов, чем утверждал его капитан. Сильно расходятся и оценки результатов этой стрельбы. Руднев в своих рапортах утверждал, что потопил один вражеский миноносец и так повредил крейсер «Такачихо», что тот затонул через несколько дней, имея на борту две сотни раненых в бою у Чемульпо. Однако все три миноносца и крейсер «Такачихо» преспокойно продолжали плавать ещё долгие годы, участвуя, в том числе и в сражениях с русским флотом. В тщательно сохраняемых японских архивах не найдено сведений ни об одном погибшем или раненом при Чемульпо японском моряке. Сведения о потерях экипажа «Варяга» туманны. В вахтенном журнале указывалось, что за время боя погибли офицер и 22 матроса, а вскоре от ран умерли ещё 10 человек. На «Корейце» потерь не было. А вот число раненых на «Варяге» сильно менялось в зависимости от времени написания рапорта: оно колебалось от 68 до 180 человек. Легкое ранение получил и сам Руднев.

Вернувшись в Чемульпо, офицеры «Варяга» приняли решение уничтожить корабль. Руднев посетил английский крейсер «Талбот» и договорился, что российские моряки перейдут на нейтральные суда. Англичанин поставил лишь одно условие: не взрывать «Варяг», чтобы чужие корабли не получили повреждений. Уже в три часа пополудни экипаж русского крейсера перебрался на иностранные корабли. «Варяг» было решено затопить, открыв кингстоны. При этом подготовка к уничтожению велась крайне спешно. Не были выведены из строя орудия, на борту оставили тела погибших, навигационную и техническую документацию и даже боевые андреевские флаги. Капитан «Корейца» подошел к уничтожению канонерской лодки более ответственно. Он успел создать комиссию, которая сожгла все документы и вывела из строя орудия. После этого «Кореец» был взорван. «Варяг» затопили, но на очень неудачном месте: из-за мелководья во время отлива крейсер обнажался почти целиком. Заодно с боевыми кораблями сожгли русский пароход «Сунгари», имевший несчастье оказаться в феврале 1904 года в Чемульпо.

Через два дня над останками «Варяга» заполоскался японский флаг, а еще через неделю водолазы приступили к обследованию затонувшего судна. За несколько месяцев были подняты все орудия и их боекомплект. Их признали полностью годными к использованию, и вскоре русские пушки приняли участие в шедшей войне, но уже на стороне японцев. Стреляли они при этом «родными» снарядами. Окончательно «Варяг» подняли в августе 1905 года. Он самостоятельно вышел из порта, а после небольшого ремонта был переименован в «Соя» и включен в состав флота Страны восходящего солнца. Подъем «Корейца» оказался невозможен из-за последствий взрыва, поэтому его продали на металлолом.

Героический миф, который не затопишь, не убьешь

Сразу после сражения начались переговоры о судьбе русских моряков. Японцы согласились отпустить их домой под честное слово Николая II, что они не примут участия в войне. Нейтральные корабли переправили русских моряков в Сайгон и Гонконг. Оттуда экипажи отправились морем в родные края. Во время долгой дороги офицеров одолевали мрачные мысли: многие из них были уверены, что за явно проигранный бой дома их ждет суд. Однако в Севастополе команды торжественно встречали, как героев. Дело в том, что война шла крайне неудачно для России, и государственной пропаганде требовался хоть какой-нибудь пример для поднятия боевого духа сограждан. Решено было поднять на щит и объявить победой русского характера по сути проигранное сражение у Чемульпо.

Из Севастополя команды привезли в Санкт-Петербург, причём на каждой станции морякам устраивали овации. Над перронами звучали две свежих песни об их славном подвиге. Стихи «Плещут холодные волны» поэт Репнинский опубликовал всего через 16 дней после сражения, и их срочно положили на музыку. Слова «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»» принадлежат австрийскому поэту Рудольфу Грейнцу. Это стихотворение спешно перевели на русский язык и сделали песней. Оба этих произведения не имеют ничего общего с реальными событиями у Чемульпо.

В столице экипажи удостоил визитом сам император. Все офицеры получили ордена св. Георгия, а матросы — так называемые Георгиевские кресты, то есть, знаки отличия Военного ордена. Это было первым случаем столь массового награждения высшей воинской наградой. Среди «старых» георгиевских кавалеров поднялся ропот. Они справедливо считали, что простое нахождение в составе экипажа корабля, да ещё проигравшего сражение, не является подвигом, достойным ордена святого Георгия. Однако, интересы госпропаганды оказались важнее мнения ветеранов-орденоносцев.

Экипажи «Варяга» и «Корейца» расформировали и распределили по разным флотам. На Тихий океан ни один моряк не отправился — Николай II сдержал своё слово. Руднев ушел в отставку в 1905 году, получив на прощание звание контр-адмирала. Через два года японский император Муцухито пожаловал русскому адмиралу орден Восходящего солнца, что было неоднозначно встречено российской публикой. Шутили, что японцы наградили Руднева за передачу им крейсера «Соя» в хорошем состоянии.

Последний бой «Варяга» еще не раз использовался пропагандой. Во время Первой мировой войны из песен о крейсере исчезли упоминания о «желтолицых чертях»: японцы превратились из врагов в союзников, а авторство австрийца стало замалчиваться. В 1954 году моряков, доживших до полувекового юбилея сражения, наградили советскими медалями «За отвагу», что тоже является уникальным случаем. И сегодня историю боя у Чемульпо используют для воспитания детей в духе патриотизма, не вдаваясь, правда, в детали этой сомнительной победы.