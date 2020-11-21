Таинственное исчезновение первого кинематографиста Луи Лепренса

21.11.2020, 7:41, Разное

Луи Лепренс (1841-1890) был невероятно талантливой и яркой личностью конца 19-го века. Историки кинематографа считают весьма удивительным и несправедливым тот факт, что имя этого француза является малоизвестным современному человеку. А ведь именно данный изобретатель является, по сути, родоначальником кинематографа, хотя это звание почти всегда приписывают Томасу Эдисону или братьям Люмьер. Впрочем, в капиталистическом мире, где вся слава достается тому, кто первым что-то запатентовал, это неудивительно.

Чем известен Луи Лепренс

Именно Луи Лепренс первым создал однообъективную кинокамеру, способную запечатлевать движущиеся сцены на бумажную пленку. Он же стал одновременно оператором и режиссером первых в истории фильмов: «Сцена в саду Раундхэй», «Аккордеонист» и «Движение транспорта по мосту Лидс». Разумеется, это были крайне примитивные произведения кинематографического искусства, назвать которые фильмами можно лишь с натяжкой. Речь идет о сценках из обыденной жизни длиной в несколько секунд. Тем не менее, вышеупомянутые Томас Эдисон и братья Люмьер добились тех же результатов лишь в 1895 году, тогда как «Сцена в саду Раундхэй» датируется 1888 годом (смотрите отрывок из него ниже).

Биография выдающегося француза изучена крайне скудно – до нашего времени дошли лишь некоторые факты из нее. Сообщается, что Луи Лепренс был замкнутым человеком, посвящавшим все свое свободное время изобретениям. Вероятно, будь этот гений столь же честолюбивым, как некоторые его конкуренты, он мог бы стать настоящей знаменитостью, однако его не волновала слава. Кроме того, наш герой слишком быстро ушел из жизни. По крайней мере, так принято считать. В возрасте 49 лет Луи Лепренс бесследно пропал, и обстоятельства его внезапного исчезновения до сих пор окутаны тайной.

Таинственная пропажа изобретателя

Известно, что в 1890 году Луи Лепренс вернулся на родину из Америки, где публично презентовал свое кино. Изобретатель планировал захватить во Франции все необходимые чертежи и бумаги, чтобы вернуться в Штаты и запатентовать там свою камеру. Оказавшись во Франции, наш герой погостил в Дижоне у брата, затем сел на ближайшем вокзале в поезд и отравился в Париж. Больше его никто не видел. Когда состав прибыл в столицу, купе кинематографиста оказалось пустым и не содержало никаких следов присутствия там пассажира. У следователей сложилось впечатление, что мужчина просто испарился из поезда вместе с багажом.

Не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы Лепренса выходящим из поезда на какой-либо промежуточной станции или хотя бы покидающим свое купе. Вместе с французом из поезда исчезли невероятно важные для него чертежи и документы. Следов насилия в купе не обнаружено, а окно оказалось закрытым изнутри, то есть мужчина не мог покинуть вагон через него. Спустя два месяца в Париже был обнаружен труп утопленника (на фото ниже), весьма напоминавший с виду пропавшего, однако тщательная экспертиза показала, что это все-таки был не Лепренс. Хотя правоохранители и подивились такому загадочному совпадению.

Версии исчезновения француза

Разумеется, выдвигалось множество версий исчезновения великого изобретателя: от достаточно правдоподобных до абсолютно фантастических. Кто-то говорил, что Луи Лепренс покончил жизнь самоубийством. Примечательно, что изобретатель как-то сообщил своему внучатому племяннику, будто знает идеальный способ суицида, при котором тело никогда не будет найдено. Впрочем, родные француза были уверены, что он не стал бы накладывать на себя руки. Как минимум, потому, что считал свою камеру очень перспективным изобретением и не мог дождаться момента, пока весь мир увидит чудо запечатления движения на пленке.

Другая теория гласит, что нелюдимый Луи просто устал от своей жизни и сбежал куда-нибудь в тихое место, где до смерти наслаждался покоем и безвестностью. Хотя и это маловероятно, поскольку брат из Дижона говорил, что Луи в тот момент был полон надежд на открывающиеся перспективы его кинематографического изобретения. Наконец, весьма популярно предположением о том, что Лепренса устранил кто-то из его американских конкурентов. Некоторые идут дальше и говорят, что это был сам Томас Эдисон. Известный американский изобретатель и предприниматель, дескать, представил свои кинокамеру и кинескоп только после исчезновения Лепренса, и они подозрительно были похожи, а то и неотличимы от детищ французского гения. Наконец, выдвигаются гипотезы о похищении Луи пришельцами, его перемещении в параллельное измерение и даже путешествии в будущее. Как бы то ни было, а в жизни часто случаются удивительные вещи и проявляются явные несправедливости, например, почему материк, который открыт Колумбом, называется Америкой в честь Америго Веспуччи?..