 

“Надо вернуть мозги”: экс-глава Севастополя о единственном способе получения Крыма Украиной

20.11.2020, 23:44, Разное

В эфире крымско-татарского телеканала ATR Сергей Куницын заявил, что необходимо “вернуть мозги” людей, чтобы Крым снова стал частью Украины. По мнению политика, нужно перевернуть сознание народа.

Однако образовать на территории полуострова крымско-татарскую автономию не получится, считает экс-глава Севастополя. Он отметил: в Крыму живут в основном другие народы, которые, очевидно, выступят против такого решения. Согласно официальным данным, на полуострове живут 85% не крымских татар.

Также Куницын высказался насчет переименования населенных пунктов в Крыму. Несмотря на то, что политик призвал не забывать об историческом фоне, он считает неправильным проделывать эту работу в угоду крымско-татарских организаций. Бывший губернатор Севастополя не хочет выделять тот или иной народ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров со временем сам отсоединится от России и снова будет украинским. В Кремле же неоднократно отмечали: вопрос о принадлежности Крыма обсуждать не имеет смысла, поскольку тема закрыта.



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