“Кто-то скоро пойдет полы мыть”: Дарья Егорова рассказала о непростом положении звезд

20.11.2020, 23:42, Разное

Популярная актриса Дарья Егорова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о непростом положении звезд российского шоу-бизнеса, обусловленном карантинными мерами из-за пандемии. В частности, по мнению кинозвезды, многим вскоре придется сменить род деятельности.

В беседе с журналистами 30-летняя артистка упомянула, что отмена спектаклей и киносъемок приводит к вынужденному бездействию звезд театра и кино. Таким образом в актерской среде все чаще происходят обсуждения возможных перспектив смены занятий. “У нас среди актеров идут такие разговоры, что кто-то скоро пойдет полы мыть. Кто-то умеет хорошо убираться, у кого-то первое образование – экономическое… Мы такое обсуждаем. Если совсем прижмет, то и я, наверное, пойду куда-то работать”, – резюмировала красотка. Впрочем, как она тут же призналась, куда именно еще неизвестно, поэтому верит в наступление лучших времен.



Впрочем, актриса упомянула, что в настоящее время она пока еще задействована в творческом процессе – к театральной премьере в Театре Эрмитаж, намеченной на январь будущего года, готовиться спектакль с её участием “Жениться нельзя расстаться”. Об этом пишет Riafan.ru.