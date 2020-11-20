“Привет, дом”: Агата Муцениеце рассказала о ностальгических чувствах по дому

20.11.2020, 23:42, Разное

Популярная актриса Агата Муцениеце разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram серию видеороликов, в которых пояснила о своих ностальгических чувствах о доме, в котором ранее жила вместе с Павлом Прилучным. Недавно у знаменитости выдалась оказия побывать в поселке, в котором расположено данное жилище.

Как призналась артистка, в коттеджный поселок её пригласила давняя подруга, которая является крестной её семилетнего сына Тимофея. В кадрах одного из роликов, опубликованных в микроблоге, Муцениеце упоминает о том, что дорога в место прежнего проживания пробудила у неё сильное чувство ностальгии.



Рассказав немного о прошлых временах, красавица даже подошла непоследственно к памятному дому. “Привет, дом”, – обратилась телезвезда к постройке как к живому существу. Об этом пишет Vokrug.tv.