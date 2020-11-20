 

Алена Шишкова спровоцировала прогнозы подписчиков о её возвращении к Тимати

20.11.2020, 23:42, Разное

Популярная модель и инста-блогер Алена Шишкова разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, радостный ракурс которого заставил подписчиков порассуждать о её ближайшем будущем. В частности, одним из вариантов у фолловеров является возвращение знаменитости к рэперу Тимати.
Звездный рэп-исполнитель не так давно расстался со своей супругой Анастасией Решетовой, и теперь зачастую пользователи сети активно обсуждают его дальнейшие амурные отношения, в том числе – его вероятное возвращение в экс-избраннице Алене Шишковой. Стоит отметить, что прямого намека на эпатажное воссоединение бывших возлюбленных в свежей публикации красотки не было. Инстадива в кадре вполне тривиально позирует, сидя на диване и разговаривая по телефону с кем-то из знакомых. Её лицо при этом излучает радостную улыбку. Снимок Шишкова сопроводила ссылкой на один из интернет-магазинов, в котором, вероятно, любит совершать покупки.

Однако многочисленные подписчики предпочли обменяться суждениями по поводу повышенного настроения хозяйки аккаунта, и вскоре многие из них пришли к общему мнению, что Алена Шишкова всерьез рассчитывает вернуть расположение своего экс-избранника. К слову, именно такое же мнение в своем комментарии высказала и эпатажная блогер Лена Миро, заявив о “прозорливости” поклонников звезды. За день публикация набрала более 40 тысяч “лайков”.



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