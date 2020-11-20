По второму кругу – Личное мнение

20.11.2020, 23:36, Разное

Совершенно очевидно, что красивых девок в России много, но дур, готовых сношаться с Тимати, почти не осталось.

Даже те, кто не очень умные, прочитали мои советы будущей бабе Тимура и решили: а может, ну его нафиг?!



Фото: Соцсети

Что делать Тиману? Он уже и под барана завился, и на Холостяк собирается, а новой дуры всё нет.

У меня появилось решение: нужно идти по второму кругу. Алекса там с кем-то уже сношается, а вот Алёна Шишкова свободна!

На днях Шишкова, радостно потирая анорексичные ручки, выставила фото, под которым её поклонницы написали важную вещь:

«Такая влюбленная. С Тимати говоришь?»

Дуры, сами того не ведая, совершенно правильно прочувствовали своими куриными жопками тренд — была девочка от беленькой. Мальчик — от чёрненькой. Нужна снова Симоне девочка, чтобы совать ей ноги в рот? Иди к беленькой!

А почему бы и нет? Вариант проверенный, не откажет.

Искать новую дуру хлопотно. Потом ещё непонятно, отдаст ли она ребёнка или упрётся рогом, как Решетова. Опять же хайпа в Эскортограме будет много: аккаунт Шишковой раскручен. И алименты платятся, так что одни сплошные плюсы.

Тимур Юнусов должен вернуться к Шишковой. После Шишковой, лет через пять — к Балконской. И так по кругу гонять девчонок — сплошная экономия средств.

Тем временем Решетова поддерживает решение развестись у Кристины Дзюбы. Не одной же ей кукововать в одиночестве. Милая эта Настя, вот ведь взовьётся, когда Тимурка официально воссоединится с Шишкой.

Способен ли Тимур войти в одну пещерку дважды?