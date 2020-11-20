В Грузии оппозиция отказалась от участия во втором туре парламентских выборов

20.11.2020, 23:12, Новости дня

Оппозиционные политические силы Грузии приняли решение в знак протеста не участвовать во втором туре парламентских выборов, который пройдет 21 ноября. Об этом 20 ноября сообщил один из лидеров партии “Единое национальное движение” Заал Удумашвили, передает издание “Новости-Грузия”.

21 ноября второй тур выборов пройдет в 17 одномандатных округах.

Оппозиционеры также отказались от единой протестной акции в день выборов.

“Любой протест, как бы он ни выражался, – будь то акция, “живая цепь” или громкие крики – предает второму туру выборов излишнюю важность. Именно поэтому мы приняли решение полностью проигнорировать завтрашний день. Вообще ничего не будет, мы сняли абсолютно все акции”, – сказал Удумашвили.

Он не исключил, что отдельные партии могут сами провести “митинг в том или ином населенном пункте”.

Во втором туре выборов в парламент Грузии принимает участие, в частности, 12 кандидатов от крупнейшей оппозиционной партии “Единое национальное движение”, отмечает издание “Новости-Грузия”.

Выборы в парламент, которые проходили 31 октября, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовало 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержало 27,14% пришедших на выборы.

О том, что на выборах в Грузии победу одержала оппозиция, 31 октября заявил бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который формировал в Грузии оппозиционную партию “Единое национальное движение”.

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования “не отражают волю грузинского народа”.

2 ноября оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны.

Экс-спикер парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии “Грузинская мечта” Ираклий Кобахидзе 5 ноября заявил о возможных провокациях со стороны оппозиционной партии “Единое национальное движение”. После этого Служба госбезопасности Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти.

8 ноября в Тбилиси проходил масштабный митинг оппозиции, в ходе которого к протестующим полиция применила водометы. В результате столкновений пострадало 27 человек, 19 были задержаны, пишет издание “Новости-Грузия”.