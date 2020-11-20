 

В провалившейся под лед машине погибли ребенок и беременная девушка

20.11.2020, 22:50, Разное

Неподалеку от населенного пункта Сосьва в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры произошло ДТП со смертельным исходом. Под лед реки Северная Сосьва провалился автомобиль Chevrolet Niva, передает сайт VSE42.RU. В машине в момент ЧП находились шесть человек, из которых трое – дети. Спастись удалось лишь четверым. Двое – рожденный в 2020 году младенец 2020 и ехавшая в роддом беременная девушка – погибли. Подробности и причины трагедии устанавливаются.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Мнение: Ковид-некрофилия против секса

20.08 / Мнение: Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти?

27.10 / Россиян обязали носить маски в транспорте, лифтах и на парковках

05.11 / Диана Гурцкая дала первое интервью после смерти 92-летнего отца

19.10 / У Ольги Бузовой после травмы на шоу «Ледниковый период» отнялась рука

04.09 / Мнение: “Довод”

18.09 / В Росстате рассказали об ужасающих темпах убыли населения России

19.08 / Виктория Боня посочувствовала россиянам, живущим на прожиточный минимум

21.08 / Сестра Хейли Бибер Алайа впервые стала матерью

06.09 / Мнение: Жесткие переговоры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybi[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска