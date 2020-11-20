Доллару предрекли резкое падение

20.11.2020, 22:50, Разное

В эфире ютуб-канала Metametrica Михаил Хазин заявил, что в скором времени один доллар снова будет стоить 45 рублей. С ним согласился экономист Михаил Делягин, который отметил: речь идет не об укреплении рубля, а об ослаблении валюты США, поэтому евро за 55 рублей приобрести не получится.

У главы SberCIB Investment Research Ярослава Лисоволика также похожее мнение. По его словам, рубль укрепится тогда, когда будет наблюдаться восстановление мировой экономики. В то же время произойдет ослабление доллара, считает эксперт.

Геополитические события – главная причина, по которой российская валюта опустилась во второй половине 2020 года. Поэтому для обратного эффекта необходимо дождаться исчезновения факторов, уверен Лисоволик. Специалист заметил, что рубль был удивительно устойчив. Этому есть единственное объяснение – ограничительные меры.

По состоянию на 20 ноября, стоимость одного доллара составляет 76 рублей 26 копеек, евро – 90 рублей 34 копейки. В начале 2020 года американская валюта была дешевле на 15 рублей, а европейская – на 21.