 

«Я не справляюсь»: Ольга Ушакова заявила об уходе с Первого канала

20.11.2020, 22:48, Разное

Ольга Ушакова, ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале, сообщила, что не может совмещать заботу о семье и работу. Она признается, что временно покинет телевидение.
На своей странице в Instagram Ольга Ушакова рассказала, что должна оставить работу. Недавно она стала мамой в 4 раз и понимает, что тяжело успевать с работой и воспитывать детей. Также осознает всю ответственность за детей, а еще очень устает. Ведущая заявляет, что не сможет отдаться работе на 100%, поэтому решила на некоторый период оставить свои амбиции и позабыть о самореализации.

Ольга Ушакова признается, что ей нужно восстанавливаться психологически и физически. Она считает, что капитан корабля должен иметь трезвый ум и доброе здравие. Также не сообщает, сколько ее не будет на экране, но очень верит, что непременно повстречается со своими зрителями.

Напомним, что Ольга Ушакова в 2017 году вышла замуж за Адами Карима, бизнесмена, который занимается ресторанным бизнесом на Кипре. Пара воспитывает 4 детей, двое из них рождены от первого брака ведущей. Отметим, что супруг не сразу попросил руку и сердце у Ольги Ушаковой, а сперва поговорил с ее дочками, получив их согласие.



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