 

У них украдено детство – Личное мнение

20.11.2020, 22:42, Разное

Зашла в Инстаграм к Рудковской посмотреть, как та наслаждается суррогатным материнством.  

Увиденное меня, признаться, не просто насторожило, но испугало.  


Фото: Соцсети

На последних видео лицо этой пожилой женщины выглядит не на 45 лет (а именно такой возраст приписывает себе Яна), а на все 66.

Мне Рудковская, признаться, напомнила Аллу Борисовну «Нашефсё» Пугачёву в каталке.

Смотрю я на этих бабок и думаю: обзаводятся суррогатными детьми в возрасте, когда пора уже обзавестись смертным узлом. Молодятся изо всех сил. А внутри — труха.  

Старые.

И старость эта проявляется даже не в безнадёжно поплывших овалах лица и не в вопиющей отсталости от трендов. Она — во взгляде, а в нём — пепел.

 Можно сколько угодно светить старческими коленками из-под мини-юбчонок. Можно сверкать безупречными винирами и ржать на тусовках. Можно накрутить кудельки из белобрысых волосиков, как у старлетки. Можно обзавестись акканутом в Тик-Токе среди школоты.

Но в глазах всё равно — артрит, диабет и инсульт.  

Бедные дети.   

Мне очень жаль детей старых мам. У них украдено детство в лучшем смысле этого слова. Даже если этих детей катают в колясках Dior и вывозят отдыхать на Мальдивы.  

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



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