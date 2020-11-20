Додон предсказал последствия антироссийской политики Санду

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20.11.2020, 22:40, Новости дня

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предсказал последствия проведения антироссийской политики избранным президентом республики Майей Санду.

«Если будущий президент [Молдавии Майя Санду] будет проводить антироссийскую политику, то ничего хорошего не будет ни для страны, ни для этого политика. На уровне страны мы это компенсируем за счет парламента и правительства, будем проводить взвешенную политику», – приводит слова Додона РИА «Новости».

По его мнению, Санду вспоминает о русскоязычных избирателях только на время предвыборной кампании, при этом ее кампания строилась на сближении с Западом. Сама Санду перед выборами неоднократно говорила, что готова строить отношения с Россией на основании национальных интересов Молдавии.

Ранее в пятницу ЦИК Молдавии официально объявил кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду победителем президентских выборов в республике.

В тот же день Санду назвала Крым «территорией Украины», а также заявила об отказе Кишинева признавать долги за российский газ для Приднестровья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать РФ от нового президента Молдавии.



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