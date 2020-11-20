Поместить Зеленского в “Феофанию” решили врачи – Офис президента

20.11.2020, 22:18, Новости дня

Инфицированный коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский находится в клинической больнице “Феофания” Государственного управления делами по настоянию врачей.

Об этом заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко сообщил агентству “Интерфакс-Украина” в интервью, которое было опубликовано 20 ноября.

“Я бы не сказал, что он болеет в какой-то суперлегкой форме. А решение поместить его в больницу было принято врачами. Они лучше, чем кто бы то ни было, оценивают ситуацию”, – сказал он.

По словам замглавы ОП, работа продолжается в телефонном режиме.

“Везде установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в “Феофании”. Президент все время проводит различные совещания, в разных составах. Работа не останавливается. А президент, опять же, согласно решению врачей, находится в больнице под наблюдением”, – объяснил Тимошенко.

9 ноября Зеленский получил положительный результат теста на COVID-19. Коронавирусную инфекцию подтвердили и у главы Офиса президента Андрея Ермака, которого также лечат в “Феофании”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в “Феофании” у Зеленского есть оборудованный специальный кабинет, в котором он может проводить совещания. “Он находится в изолированной палате, и соответственно, у него там спецсвязь установлена”, – сказал он.

13 ноября главный врач “Феофании” Игорь Семенив рассказал, что Зеленский лечится на тех же условиях, что и другие пациенты, – в среднем на 7,8 тыс. грн в день.