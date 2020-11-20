ЕСПЧ принял решение в пользу Украины в деле про невыплаты пенсий на оккупированных территориях

20.11.2020, 22:18, Новости дня

Европейский суд по правам человека принял решение в пользу правительства Украины и признал неприемлемым заявление по делу “Людмила Кандыба и друге против Украины. Об этом 19 ноября сообщил заместитель министра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина в Facebook.

Группа пенсионеров, проживающая на временно оккупированных территориях Украины, обратилась в административные суды, оспаривая постановление Кабмина Украины №595, которым в 2014 году были остановлены расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемых территориях. Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановлении им пенсионных платежей.

“В требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам. Резолютивная часть судебного решения была опубликована в “Официальном вестнике”. Заявители обращались во многие органы с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано”, – отметил Лещина.

В ЕСПЧ пенсионеры из ОРДЛО обратились из-за нарушении права на справедливый суд и права собственности в связи с невыполнением судебного решения.

“ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой как такую, что явно необоснована. Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу, инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при выполнении решений и отметил, что заявитель не обратился с исками о восстановлении платежей в соответствующие суды”, – написал заместитель министра юстиции.

https://www.facebook.com/ivan.lishchyna/posts/10158801195240498

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.