Мнение: О запрограммированных жертвах населения в российских регионах

20.11.2020, 22:02, Разное

Когда в новостях сообщают, что в системе обязательной маркировки лекарственных препаратов произошёл сбой, это звучит абстрактно. Тем более, что ещё две недели назад заботливое правительство упростило систему маркировки лекарств.

А потом появляется вот такая красноречивая картинка – свежая.

С ценами и чеком из аптеки.

То есть, цена этого как бы интерферона моментально выросла в 4-5 раз! В московских аптеках цена ему – 250-350 руб. в среднем.

И это самая простая иллюстрация последствий того самого сбоя, когда были потеряны данные об уже загруженных в систему лекарственных препаратах, продажа и поставка маркированных лекарств, мягко говоря, «затруднилась». А честно говоря – встала на целую неделю.

Причём системный сбой – это лишь верхушка айсберга. Аптеки столкнулись с непредвиденной проблемой при приёмке препаратов от поставщиков. Большинство препаратов поступают в аптеку в крупных упаковках, например, парацетамол в упаковках по 250 блистеров. И провизоры должны все эти 250 штук просканировать вручную. То есть, вот такой дополнительный объём работы только по одной оптовой упаковке только одного востребованного лекарства.

Он возник из-за правил системы. Когда лекарство приходит в аптеку, фармацевт должен отсканировать код Data Matrix с каждой реализуемой упаковки. Но люди, особенно в регионах, не в состоянии купить 2500 таблеток разом, 3-4 блистера – максимум, а чаще 1-2, потому и приходится сканировать все 250 поодиночке. Плюс на некоторых препаратах маркировка нанесена некачественно, требуется повторное сканирование или занесение кода вручную — эти процедуры увеличивают трудоёмкость и также замедляют процесс. А продавать неотсканированный товар аптеки не имеют права.

Тут можно сказать, что аптекари «сами виноваты» – не подготовились. Но вот есть кейс компании «Эркафарм», которая владеет сетями аптек «Доктор Столетов», «Самсон-Фарма» и «Озерки». Готовиться к введению маркировки она начала ещё год назад: оборудовала аптеки специальными сканерами для считывания штрих-кодов, протестировала систему с дистрибьюторами, обучила персонал. Компаний потратила на подготовку около 40 млн руб., но всё равно не избежала проблем. Система мониторинга не справлялась с нагрузкой, регулярные технические сбои тормозили обработку документов, случались периоды, когда система была недоступна по 4-5 часов. А во время недавнего крупного сбоя, который заставил чиновников хоть чуть-чуть пошевелиться, она и вовсе зависла на двое суток.

Последствия для лекарственного обеспечения понятны. Часть из них отражена в чеке, и вряд ли можно винить аптекарей за повышение цен, им тоже надо как-то компенсировать свои затраты, да и пустые полки – не лучшая альтернатива ценовому шоку. А вообще в системе «зависли» более 450 наименований препаратов общим объёмом более 40 млн упаковок. Это примерно 10% ежемесячных продаж в целом по стране.

Такие вот теперь в правительстве технократы. Когда нужно включить голову и не выкатывать сырые решения в периоды повышенного спроса на фармацевтику, не усугублять ситуацию и так напряжённую, чиновники упорно идут по тем же граблям. Может быть и не по недомыслию, впрочем: за системой маркировки стоят конкретные интересы и немалые #деньги, причём и то, и другое – необязательно государственное.

Ну а жертвы, как всегда будет, нести #население. Финансовые и не только. Впрочем, а с кого ещё драть по три шкуры, как не с покорных?