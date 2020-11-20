 

Глава Роспотребнадзора обратилась к россиянам из-за ухудшения ситуации с COVID-19: Нужно поберечь себя

20.11.2020, 21:56, Разное

Глава Роспотребнадзора назвала эпидобстановку в стране напряженной. Количество заразившихся увеличивается с каждым днем. При этом Анна Попова отметила, что взрывного роста в регионах России не наблюдается.

Специалист призвала граждан временно сократить число посещений общественных мест. “Сегодня нужно поберечь себя и близких”, – подчеркнула руководитель Роспотребнадзора в эфире канала “Россия 1”.

По ее словам, всеобщего режима самоизоляции в стране удастся избежать, если граждане будут выполнять рекомендации врачей. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Попова добавила, что холодная погода никак не влияет на коронавирус. Инфекция может распространяться и при температурах -20…-70. Ожидать, что зимой COVID-19 перестанет быть опасным, не следует.

Ранее “Дни.ру” написали о том, почему нельзя верить прогнозам эпидемиологов по спаду заболеваемости. Врач Александр Выгоняйлов назвал человеческую популяцию нестабильной, а, значит, ее поведение предугадать невозможно. Люди могут в любой момент перестать соблюдать меры защиты от COVID-19.

Общее количество россиян, заразившихся смертельной инфекцией, составляет 2,01 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 1,52 миллиона граждан, скончались 34,85 тысячи человек, рассказал в оперативном штабе.



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