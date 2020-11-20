 

Гарри Каспаров заявил о необходимости отдать Крым

20.11.2020, 21:56, Разное

В преддверии “Форума свободной России”, который пройдет 20 ноября в Вильнюсе, известный советский шахматист Гарри Каспаров выступил со скандальными, но уже привычными заявлениями. В частности, он объявил о необходимости для России отказаться от любых территориальных претензиях.

Свою позицию он объяснил тем, что многие земли приносят с собой проблемы и разочарования. Впрочем, такой подход, судя по всему, распространяется в голое Гарри Каспарова исключительно в отношении России.

Так, он считает не только возможным, но и необходимым увеличить территорию Украины за счет российского Крыма. “Решение о возвращение Крыма под контроль Украины должно быть принято новым российским парламентом незамедлительно”, – цитирует “Царьград” шахматиста.



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