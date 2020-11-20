Ученые рассказали об опасной дозировке витамина D

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20.11.2020, 21:54, Разное

Миллионы людей каждый день принимают различные витамины. Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщают, что передозировка витамина D может неблагоприятно влиять на здоровье человека.
Давно известно, что витамин D необходим людям. Благодаря ему хорошо усваивается кальций, укрепляются зубы и кости, поддерживается мышечная масса. Отдельные эксперты считают, что этот витамин понижает риск заражения COVID-19, так как в организме многих людей его недостаточно, но такая информация нуждается в подтверждении.

Специалисты также заявляют и об опасности высоких доз витамина D. Если пить его большие дозы на протяжении короткого времени, то это приведет к гиперкальциемии – накопление огромного количества кальция. Также пополнить запас витамина D можно самим в солнечную погоду. Его уровень восполняется и употреблением яиц, грибов, жирной рыбы, сыра.

Если витамин D люди принимают в виде добавок, то стоит внимательно разбираться в его дозировках. Эксперты не рекомендуют принимать в день больше 100 мкг. Это относится к беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, детям от 11 до 17 лет. Детям до 10 лет нельзя давать его больше 50 мкг за один день. Передозировка препарата приводит к ослаблению костей, оказывает влияние на сердце и почки. Ученые обращают внимание на то, что людям достаточно 10 мкг витамина D ежедневно.



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