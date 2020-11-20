Мнение: Зелёная чума, Илон Маск в тройке и отношение британцев к полякам

20.11.2020, 21:50, Разное

1. Главная причина, по которой стоит инвестировать в Россию: у нас зелёного безумия пока что нет. Не в таких масштабах, во всяком случае:

В Британии владельцев автомобилей хотят обязать платить за каждую милю, которую они проедут по дорогам страны. Предполагается, что водители должны будут установить в своих машинах специальные устройства, с помощью которых пройденное ими расстояние можно будет легко отслеживать со спутников.

Как пишет газета Times, всему виной экология: стремясь поскорее перевести экономику в статус “зеленой” и популяризировать электромобили, британские власти хотят запретить продажу новых машин, работающих на бензине и дизеле не с 2035 года, как планировалось ранее, а с 2030-го.

Из-за этого казна недосчитается 40 миллиардов фунтов в год, которые обычно поступали за счет НДС с платы за топливо и налога на вредные выбросы, от которых владельцы электрокаров освобождены. Вот и решил глава минфина Риши Сунак вспомнить о старой стратегии правительства Тони Блэра, в рамках которой водителей также хотели обязать платить от двух пенсов до полутора фунтов за каждую милю в зависимости от времени суток и загруженности той или иной дороги.

Правда, тогда от идеи пришлось отказаться после того, как гневную петицию подписали почти два миллиона человек.

https://rg.ru/2020/11/17/vse-britanskie-dorogi-mogut-stat-platnymi-dlia-avtomobilistov.html

2. Ещё один признак того, что западный мир обезумел. «Зелёная» Тесла всё ещё производит на порядок меньше автомобилей, чем традиционные автогиганты вроде Тойоты или Дженерал Моторс. Электромобильные конкуренты Теслы активно растут в Китае, США и Европе, этот рынок заведомо не получится монополизировать.

Тем не менее, это не помешало основателю Теслы стать мультимиллиардером:

https://lenta.ru/news/2020/11/18/mask/

За день глава Tesla Илон Маск разбогател на 7,6 миллиарда долларов и попал в тройку самых богатых людей в мире, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Маск занял третью строчку, его состояние оценивается в 110 миллиардов долларов. Предприниматель вытеснил из тройки лидеров главу Facebook Марка Цукерберга (его капитал — 104 миллиарда долларов). Первое и второе место занимает глава Amazon Джефф Безос (185 миллиардов) и основатель Microsoft Бил Гейтс (129 миллиардов) соответственно.

Маск смог войти в тройку на фоне роста стоимости акций Tesla, которая в ходе торгов 17 ноября подскочила на 9 с лишним процентов — до 444,47 доллара за штуку. Бумаги автогиганта подорожали после новости о том, что в декабре компания войдет в индекс S&P 500 — список 505 избранных компаний, которые торгуются на фондовых биржах США.

3. Читатель swamp_serp пишет про судьбу наших собратьев-восточноевропейцев на британской чужбине:

https://olegmakarenko.ru/2001798.html?thread=776255366#t776255366

Так получилось, что я смотрю на Польшу с другого конца Европы, из Англии.

И вижу я поляков (их тут около миллиона, вроде бы), занявших ровно всё социальное дно. Официанты, уборщики, ну хорошо если разнорабочие на стройках. Все самые отстойные, низкооплачиваемые и бесперспективные рабочие места заняты восточноевропейцами, в первую очередь – поляками.

От местных получают плевки в полный рост. Исподтишка и негласно, конечно, ну, лицемерие – это то, на чём Англия стоит.

И да, Брекзит – это именно про поляков, не питайте иллюзий! До такой вот степени задолбали они местных.

И вот в этом месте как-то плохо воспринимается лапша про процветающую Польшу.

Насколько должно быть [плохо] на родине, чтобы свою родину, культуру, язык и привычки променять вот на это?

На 9 фунтов в час и жильё в реальной помойке вскладчину с тремя-пятью такими же? И с местным населением, относящимся к тебе, как к [ничтожеству]?

И стоит ли выстраивать национальную идею вокруг того, чтобы дать возможность своим гражданам уехать туда, где они априори будут в роли недочеловеков?