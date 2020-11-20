Заразившаяся коронавирусом ведущая “1+1” рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни

20.11.2020, 21:24, Новости дня

Заразившаяся коронавирусом ведущая “1+1” Людмила Барбир 20 ноября в эфире “1+1” сообщила, что во время болезни у нее появились проблемы с почками.

“У меня начали болеть почки. Хотя они меня никогда не беспокоили до коронавируса. Никогда у меня проблем с почками не было, но сейчас они начали беспокоить. Наверное, такой постэффект”, – сообщила она.

Барбир отметила, что продолжает лечение, принимая противовирусные препараты, витамины и выпивая в день большое количество воды.

11 ноября Барбир сообщила, что сдала положительный тест на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 ноября в Украине зарегистрировано более 598 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 274 324 человека уже выздоровели, 10 598 случаев закончились летально.