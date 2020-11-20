 

Преодоление последствий пандемии COVID-19 обойдется в $38 млрд – Еврокомиссия

20.11.2020, 21:24, Новости дня

На преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мировому сообществу нужно будет потратить минимум $38 млрд. Об этом 20 ноября сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

“По состоянию на 2 ноября 94 страны с высоким уровнем доходов подтвердили свое участие в глобальном механизме COVAX, и 92 страны – с низким и средним уровнем доходов. Цель – закупить 2 млрд доз вакцин к концу 2021 года для стран с низким и средним уровнем доходов”, – заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что на закупку вакцины от коронавируса для глобального механизма COVAX недавно потратили $2 млрд, но всего для закупки вакцин в 2021 году необходимо около $5 млрд.

По ее словам, Еврокомиссия обратилась к странам G20 с просьбой поддержать работу по мобилизации необходимых фондов, чтобы собрать необходимую для преодоления последствий пандемии сумму средств.

Деньги также будут нужны для тестирования и лечения по программе ACT-Accelerator, добавила глава Еврокомиссии.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках COVAX во втором квартале 2021 года. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 20 ноября в мире коронавирусом заразилось почти 57 млн. человек. От COVID-19 скончалось более 1,36 млн человек, а выздоровело 36,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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