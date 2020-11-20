Мнение: Ни слова про Джулиани

20.11.2020, 21:12, Разное

О! В Америке борьба обостряется, “республиканцы” решили, что им тоже пора перестать стесняться: если “демократы” их 4 года без перерыва полоскали, обвиняя, что якобы Путин – автор всех их выборных побед, то и им уже пора ответить симметрично, только заменив Путина на… Чавеса. Читаю сегодня в Фейсбуке – причем в блоге правоверного сторонника американских “демократов”:

“Вчера трое адвокатов Трампа – Руди Джулиани, Сидни Пауэлл и Дженна Эллис – устроили пресс-конференцию, на которой заявили, что американская выборная система, использованная демократами для подтасовки голосования в пользу Джо Байдена, была создана ещё покойным Уго Чавесом. Что демократы, подкупая всех, кого можно, в том числе избирательные комиссии в республиканских штатах, осуществляли взлом системы для мошеннического голосования, в чем им помогали Сорос, фонд Клинтонов, а также коммунистические правительства Китая, Кубы и Венесуэлы. Цитата почти дословная” (Михаил Берг).

Круто! Интересно еще, что я наткнулся на это сообщение случайно, причем там, где это вообще было трудно ожидать – кто бы стал искать информацию о делах сотрудников Трампа у отечественных “демократов”. И я еще удивился – а почему в наших СМИ ничего нет? Заглянул в Яндекс.Новости – что там про пресс-конференцию? НИЧЕГО. Забил в поисковик: на основных информационных сайтах – тоже пусто, есть лишь сообщение на Регнуме, причем с интересным заголовком “В США набирают силу поствыборные теории заговора”.

Любопытное замалчивание, которое можно было бы объяснить ревностью: Путин ревнует, что в этот раз его забыли и вообще променяли в качестве “Чорного Властелина” на какого-то, прости господи, Чавеса, который к тому же давно умер!

Но есть и более рациональное объяснение: по отечественным СМИ прошла команда перестать “форсить” трамповские разоблачения манипуляций на американских выборах, так как они волей-неволей раскрывают для народа механику аналогичных фальсификаций уже в тени родных осин. Что косвенно показывает силу системного удара по современной демократии, устроенного уязвленным Трампом, у которого “украли победу” – не то что какое-нибудь Си-Эн-Эн, даже путинский агитпроп вынужден притормозить: этак ведь распишешь всё про вбросы и жульничество при подсчетах в штате Невада или там Джорджия, про “мертвые души” (в буквальном смысле), голосующие за Байдена – а россиянин послушает-послушает, да и скажет: “Ну да, демократия дерьмо, везде сплошной обман… Но постойте – а почему тогда ПУТИН нами правит?!”

И ведь не найдешь, что ответить. Прямо по Достоевскому выйдет – сидит такой Путин, горькую думу думает: “Если демократии нет – то какой же я президент?!”

Не, нафиг-нафиг этого Джулиани.