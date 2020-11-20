 

Мнение: “Наводчик-2” на Донбассе

20.11.2020, 21:10, Разное

Появилось фото от наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, где на территории ЛНР демонстрируется комплекс управления БПЛА "Наводчик-2". Согласно опубликованной фотографии, машина находилась в 12 км от линии фронта. Само фото сделано 8 ноября. Рядом с ним находилась белая машина СЦКК.
Сам комплекс предназначен для управления группой БПЛА (до 7 штук типа "Гранат"). Может как обеспечивать наблюдение за линией фронта, так и поддерживать корректировку огня батарей тяжелой артиллерии и РСЗО как в интересах нанесения ударов по объектам и скоплениям войск противника, так и для контрбатарейной работы.

Наземная станция управления комплекса «Наводчик-2» предназначена для управления полетом беспилотного летательного аппарата, его проверки при проведении предполетных и предстартовых подготовок, приема, обработки и отображения поступающей информации от БЛА. передачи разведывательной информации в автоматизированном режиме в системы КРУС, ЕСУ ТЗ и АСУ ВДВ.
Шасси КамАЗ 4350
Полная масса 10300 кг
Габариты изделия: -длина 787 см — ширина 290 см
Двигатель КамАЗ-740.31-240 Мощность двигателя 240 л.с.
Максимальная скорость движения по шоссе 60 км/ч Запас хода по шоссе 1100 км
Количество БЛА, входящих в состав комплекса 7 шт.
Время развертывания комплекса походного положения в боевое из не более 40 мин. Количество рабочих мест 2 Высота подъема антенны НСУ 5 м Боевой расчет 4 чел. Температурный режим работоспособности -50…+50 °С

http://bastion-karpenko.ru/navodchik-2-ks-bla/

Впрочем, учитывая, что рядом тусовался грузовик СЦКК, Россия всегда может заявить, что комплекс действовал в интересах миссии по мониторингу режима прекращения огня. Это если вообще посчитает нужным, что-либо кому-то объяснять.
Ну и в конечном счете, мало ли что еще в шахтах Донбасса есть…

PS. Что скажут специалисты по фотошопу – подлинное фото или фотомонтаж?

Источник: Colonel Cassad



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