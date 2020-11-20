 

COVID-19 в России: за сутки выявили 24,3 тысячи новых случаев заражения

20.11.2020, 21:02, Разное

Положительный тест на COVID-19 получили 24 318 россиян. В оперативном штабе отметили, что у 24,4% из них болезнь протекает без симптомов. За сутки выздоровели 24 758 человек, умер 461 гражданин.

Напряженная эпидобстановка наблюдается в Москве. Здесь диагноз поставили 6 902 жителям. Ситуация обострилась в Санкт-Петербурге и Московской области, где выявили 2 394 и 887 инфицированных соответственно.

В перечень регионов с большим числом заразившихся также попали Нижегородская, Свердловская, Архангельская, Воронежская, Ростовская области, Красноярский край, Республика Карелия и Хабаровский край.

Таким образом, с начала пандемии коронавирусную инфекцию подхватили 2,03 миллиона российских граждан. Победили болезнь 1,55 миллиона человек. Жертвами опасного вируса стали 35,31 тысячи жителей страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова описала эпидобстановку в стране как напряженную. Тем не менее взрывного роста в регионах нет. Специалист призвала граждан носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию.

Также она рассказала, что COVID-19 не исчезнет при наступлении холодов. По словам Поповой, вирус может существовать как при температуре -20, так и при -70. А это значит, что расслабляться зимой тоже нельзя.



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