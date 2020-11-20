 

Байдену после коррупционного скандала посоветовали забыть об Украине

20.11.2020, 21:02, Разное

Экс-президент Украины Петр Порошенко после выборов в США заявил, что Киев может получить серьезную поддержку от Джо Байдена. Кость Бондаренко убежден: бывший украинский лидер не понимает сути вопроса.

По мнению эксперта, Порошенко надеется, что Байден в президентском кресле вспомнит о былых дружеских отношениях и поддержит его. Но избранному главе Белого дома лучше не касаться украинской темы.

“Забыть о таких словах, как Украина, Burisma, скандал с Хантером Байденом и так далее”, – сказал Бондаренко.

Речь идет о коррупционном скандале вокруг украинской частной нефтегазовой компании Burisma. В состав совета директоров предприятия входил сын Байдена Хантер. Республиканцы считают, что он замешан в коррупции. Во время президентства Петра Порошенко дело Burisma расследовал тогдашний генпрокурор Виктор Шокин. После визита в Киев Джо Байдена его сняли с должности.

Украина стала для Байденов токсичной темой. Поэтому на ближайшие четыре года она вряд ли будет в числе приоритетов внешней политики США, убежден Бондаренко.

При этом эксперт считает, что после выборов в США руководить внутренней и внешней политикой страны будет вице-президент Камала Харрис. Политолог ожидает ужесточение внешнеполитической риторики Вашингтона, в то же время демократы из-за экономического кризиса будут вынуждены уделять приоритет внутренним вопросам. Больших войн удастся избежать, приводит мнение аналитика портал “Украина.ру”.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Спустя несколько дней Джо Байден объявил о победе. Дональд Трамп отказался признавать поражение. Он считает, что выборы были сфальсифицированы. Республиканцы подали иски в суды.



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