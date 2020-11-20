 

“Лично я не обижаюсь”: Иосиф Пригожин рассердил подписчиков пляжным фото с Валерией

20.11.2020, 21:00, Разное

Известный продюсер Иосиф Пригожин разместил на своей странице в Instagram фотоснимок, снятый на одном из пляжей в Дубае вместе с Валерией. Публикация вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Фото было снято на одном из песчаных пляжей, и на нем звездная пара позирует в купальных костюмах. Иосиф Пригожин, облаченный в длинные шорты, предстал перед камерой, стоя на одном колене, а на другой ноге у него расположилась Валерия, одетая в яркий желтый купальник. Лица обоих демонстрируют радость и оптимизм. “Лично я не обижаюсь на тех, кто не способен радоваться чужому счастью”, – такой тирадой сопроводил фотоснимок продюсер. Примечательно, что Пригожин являлся одним из тех селебрити, который в СМИ неоднократно упоминал о финансовых затруднениях, связанных с карантинными мерами из-за пандемии.

Возможно, диссонанс такого мнения продюсера и его оптимистичный настрой на снимке вызвал некоторое возмущение у фолловеров. В частности, многие из них упомянули, что отдых в Дубае является явно не дешевым времяпрепровождением, не осталась без внимания и автомашина, купленная недавно за 10 миллионов рублей сыном певицы. Впрочем, большинство поклонников предпочли выразить восторг стройной фигурой Валерии и позитивным настроем звездной пары.



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