Назван способ справиться с дискомфортом при ношении маски

20.11.2020, 21:00, Разное

Врач Андрей Тяжельников объяснил, как можно справиться с возникшим дискомфортом в ходе ношения маски. По его словам, важно не забывать о дыхательных упражнениях.

Специалист убежден, что дискомфорт во время ношения маски появляется из-зав психологических причин. Некоторые люди доверяют распространенному мнению, что в данном средстве длительное время находиться очень тяжело. Преодолеть данное состояние помогут упражнения, которые нацелены на нормализацию дыхания. Дышать нужно размеренно и глубоко.

Иногда неприятные ощущения возникают, поскольку человек не может видеть эмоций других. На фоне этого он начинает нервничать. Это состяоние, в свою очередь, отражается на дыхании. Тяжельников призвал надевать маску в случае пребывания в местах большого скопления людей. Речь идет о закрытых помещениях, и общественном транспорте. Если в таких местах приходится пребывать очень долго, то маску следует менять минимум раз в два часа.