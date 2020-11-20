Мнение: Запрет апартаментов, повышение рождаемости в СССР и переброска опоздавших детей

20.11.2020, 20:56, Разное

1. Многие годы застройщики в России серьёзно экономят на возводимом ими жилье, оформляя построенные квартиры как «апартаменты». Требования к таким объектам значительно ниже — для них не действуют нормы по обеспечению социальной инфраструктурой. Это значит, что районы, где много апартаментов, рискуют стать источником проблем для покупателей полноценных квартир:

https://lenta.ru/news/2020/11/19/aparts/

В России захотели утвердить правовой статус уже готовых апартаментов и после этого запретить их строительство. Определить судьбу данного вида недвижимости правительство намерено до конца 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

«Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — заявил замминистра. <…>

На данный момент по закону апартаменты считаются нежилыми помещениями, поэтому там нельзя прописаться. Однако люди все равно приобретают такую недвижимость из-за более низких цен. Также могут возникнуть трудности при разрешении коммунальных конфликтов — объекты в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов — необеспеченность социальной инфраструктурой, что создает неудобства для собственников.

Мне очень нравится такой подход наших властей. Закрывать лазейки нужно, но обратной силы новые законы иметь не должны.

2. К вопросу о повышении рождаемости в России:

3. Их нравы. Будни французских школьников:

https://lenta.ru/news/2020/11/15/perekinuli/

Начальная школа во Франции вывесила за своим забором плакаты с необычной просьбой. Учебное заведение попросило родителей не перебрасывать опоздавших учеников через закрытые ворота. Об этом сообщает издание UPI.

Школа Trillade в Авиньоне вывесила плакат, на котором изображен родитель, подкидывающий ребенка в воздух, чтобы перебросить его через забор. На рисунке также присутствует надпись, которая обращена к родителям учащихся и просит их не подбрасывать своих детей, а вместо этого дождаться, когда ворота снова откроются — в 10 или 15 часов (по местному времени).

Директор школы Сана Мезиан (Sanaa Meziane) рассказала La Provence, что родители «буквально бросали своих детей» через ворота, когда обнаруживали, что они закрыты.

Вопрос: что мешает просто цивилизованно пропускать в школу опоздавших? Зачем так издеваться над детьми и родителями?