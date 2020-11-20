В Пензенской области откроют три модельные библиотеки

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20.11.2020, 20:52, Новости дня

В Пензенской области в 2021 году по нацпроекту «Культура» создадут три модельные библиотеки. На эти цели направят 25 млн рублей из федерального бюджета, сообщило региональное министерство культуры и туризма.

«В 2021 году на территории Пензенской области будет модернизировано три муниципальные библиотеки: городская библиотека № 2 имени Салтыкова-Щедрина в Пензе, межпоселенческая центральная районная библиотека Колышлейского района, межпоселенческая центральная районная библиотека Мокшанского района», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На создание модельных библиотек в 2021 году из федерального бюджета поступит 25 млн рублей. «Эти средства будут направлены на обновление книжного фонда, закупку мультимедийного и интерактивного оборудования, создание комфортной и доступной среды для читателей», – указано в сообщении.

В Пензенской области по нацпроекту в 2020 году начали работать две модернизированные библиотеки нового поколения – в Лунинском и Кузнецком районах.

Нацпроект «Культура» состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Его цель состоит в повышении доступности культуры, наполнении новым смысловым содержанием сельских учреждений культуры, библиотек, культурно-досуговых учреждений.



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