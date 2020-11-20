 

Американцам пообещали 40 млн доз вакцины к концу года

20.11.2020, 20:52, Новости дня

К концу 2020 года американцам будут доступны 40 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Мы считаем, что 40 млн доз вакцины будут доступны к концу года. Это невероятно, это самая быстро [созданная] вакцина в истории, невероятный прогресс. <…> Это стало возможным благодаря президенту [США Дональду Трампу]», – цитирует Макинэли ТАСС.

Отмечается, что первыми вакцинируют самые уязвимые категории американцев.

В пятницу немецкая фармкомпания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали заявку на регистрацию в США вакцины от коронавируса. Напомним, в Соединенных Штатах на 19 ноября жертвами коронавирусной инфекции стали свыше 250 тыс. человек.



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