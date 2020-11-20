Мнение: Письмо: “Загнать золушку в угол”

20.11.2020, 20:48, Разное

Сами на вопросы этого мужчины ответите?

motobro

Здравствуйте, Эволюция. Спасибо за ваш блог.

Не могли бы вы пожалуйста написать про разморозку золушек?

В одном из постов у вас написано

https://evo-lutio.livejournal.com/232324.html

"Золушка же согласится на брак с онегиным, если он объективно – принц и загонит ее в угол, надев ей туфельку и кольцо."

В другом посте (не смог его найти сейчас) было о том, что убегающих золушек можно догонять, но только в краткосрочной перспективе.

Как загнать золушку в угол, одновременно отлипнув если начинается скала?