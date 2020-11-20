 

Мнение: Письмо: “Загнать золушку в угол”

20.11.2020, 20:48, Разное

Сами на вопросы этого мужчины ответите?

motobro

Здравствуйте, Эволюция. Спасибо за ваш блог.

Не могли бы вы пожалуйста написать про разморозку золушек?
В одном из постов у вас написано

https://evo-lutio.livejournal.com/232324.html

"Золушка же согласится на брак с онегиным, если он объективно – принц и загонит ее в угол, надев ей туфельку и кольцо."

В другом посте (не смог его найти сейчас) было о том, что убегающих золушек можно догонять, но только в краткосрочной перспективе.

Как загнать золушку в угол, одновременно отлипнув если начинается скала?

Источник: Эволюция



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / В Омске продавцы магазина заставили подростка надеть на голову пакет

25.09 / Мнение: О тайном источнике прогнозов Соловья про «уход Путина»

10.07 / Мнение: Клан дайк

22.07 / «Чувствовал себя паршиво»: Сергей Мезенцев рассказал о природе мужских измен

22.08 / Мнение: Безумная Белоруссия

31.08 / В Испании найден эффективный способ борьбы с неизлечимым раком

20.10 / Мнение: Письмо: “Не на помойке себя нашла”

01.09 / Фатальная ошибка (Юли Михальчик) – Личное мнение

20.10 / Ученые назвали неожиданную опасность имбиря для женского здоровья

09.07 / В Intel обновили «молниеносный» интерфейс Thunderbolt

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска