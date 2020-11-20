 

Мнение: А ЗАЧЕМ газетам вообще врать?

20.11.2020, 20:38, Разное

Шалом алейхем. Варламов на ЖЖ в одной статье пожаловался, что в Ачинске, как в анекдоте про российские больницы 22 века, нет ничего, о чём с сожалением сообщают “Сибирьреалии”. И тут же набежали, отрабатывая деньги и/или задание секты, Свидетели Великой России с воплями “Ко-ко-ко, да в Самой Лучшей Стране такого не бывает, газеты всё врут…” И я вспомнил, как мне они писали то же самое после поста о нищих пенсионерах, мол, в Раю На Земле нищих пенсионеров не бывает и у всех здесь пенсии достойные, а газеты врут. И мне вдруг стало всему интересно – а ЗАЧЕМ газетам вообще врать, может объяснить хоть один ура-патриот? Я вот не вижу в этом никакого смысла. Или ответ на этот вопрос в их сектантской литературе не даётся, просто написано, что газеты всё врут и точка, а там трава не расти?

Источник: Достало



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