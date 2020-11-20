«Это не образование, а самообразование»

20.11.2020, 20:36, Разное

Студенты-платники из МГУ подали к вузу иск из-за перехода на удаленку.

Студенты МГУ, обучающиеся на платной основе, решили подать к вузу коллективный иск с требованием сделать перерасчет стоимости обучения в связи с переходом на дистанционный формат. Стоимость обучения в МГУ, согласно данным сайта приемной комиссии, варьируется от 240 тыс. рублей до 570 тыс. рублей в год. Сейчас в вузе учится около 38 тыс. студентов, из них каждый пятый, по словам ректора Виктора Садовничего, на платной основе. В исковом заявлении студенты отмечают, что во время удаленного обучения часто происходят технические сбои. По их словам, это отражается на качестве получаемых знаний. Учащиеся требуют вернуть им часть оплаты за весенний и осенний семестры, а также заявляют, что вуз должен предоставить скидку на оплату образования в том случае, если оно продолжится в дистанционном формате.

Инициатором подачи иска стал 21-летний студент третьего курса философского факультета МГУ Семен Беляев. Он рассказал «Новой», как спрашивал у своих однокурсников, устраивает ли их то, что им приходится платить более 300 тыс. рублей за онлайн-обучение.

«Все ответили, что нет, [не устраивает], но действовать никто не хотел. Мне потом написали ребята из «Инициативной группы МГУ», они помогли разобраться, сказали, куда нести бумажки, что делать. Сейчас нас уже двадцать участников, плюс еще двадцать человек связались с нами после того, как появились публикации с информацией об иске», — говорит Беляев.

По его словам, после перехода на дистанционное обучение изменились качество и объем учебного материала.

В апреле этого года платформа «Университет без границ», запущенная на базе МГУ, вошла в список социально значимых из-за перехода учебных заведений в дистанционный режим. На этой платформе теперь проводятся пары для студентов вуза.

Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) на дистанционном обучении. Фото: РИА Новости

«"Университет без границ" появился только в этом семестре. Там по-прежнему глючит звук. Когда были занятия с большим числом участников — весь сервер просто лег. Также я хочу отметить техническую неподготовленность преподавателей, но это не их вина, что они не могут подключить звук, вывести презентацию. Они и не должны были это уметь по договору. Преподаватели не были готовы к полной смене формата. И, судя по всему, МГУ не предоставил им никаких инструкций. Улучшения, конечно, есть, но это не отменяет того, что мы учимся дистанционно и что вся академическая нагрузка переложена на студентов. Это самообразование, а не образование», — говорит Беляев.

В пресс-службе МГУ заявили, что вуз с марта 2020 года сделал все необходимое для сохранения качества обучения: «Были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой — на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечения его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам».

Также вуз заявил, что дистанционная форма обучения — это разновидность очной формы обучения.

Замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук, комментируя иск к МГУ, сказал, что решение о перерасчете платы студентам, обучающимся по контракту, принимает вуз, а не ведомство. Омельчук отметил, что люди, которые требуют снижения стоимости за дистанционное обучение, забывают об увеличившейся нагрузке на преподавателей.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ранее в ведомстве заявили, что переход на дистанционное обучение привел к изменению образовательного контента, так как появилась необходимость в обеспечении вузов качественными программами и компьютерами, в найме IT-специалистов. В пресс-службе ведомства сказали, что это приводит к увеличению затрат учебных заведений. Однако студенты с таким аргументом против снижения платы за обучение не согласны.

«Можно было бы просто оплатить всем преподавателям доступ [к программам для организации видеоконференций], это точно было бы дешевле, чем создавать или переоборудовать сайт вроде "Университета без границ". Это выбор МГУ. Я какое отношение имею к тому, что в МГУ решили потратить деньги на программистов? Я просто поступал на очное отделение. Это совсем не аргумент», — комментирует заявление Минобранауки Семен Беляев.

В группе на Facebook «Сотрудники МГУ обсуждают» преподаватели вуза говорят о своем отношении к иску, инициированному студентами. Например, младший научный сотрудник географического факультета Елена Шеремецкая считает, что иск не оправдан: «Если очень хочется в суд, то уж давайте разбираться в нем с конкретными предметами, а не мести всех под одну гребенку! И если подается иск, то и оценки за прослушанные в дистанте предметы надо аннулировать и заново все проходить в очном режиме».

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Преподаватель мехмата МГУ Михаил Лобанов пишет, что считает предложение студентов-контрактников «вполне адекватным». «Иск — это, видимо, от безысходности, чтобы попытаться вынудить руководство МГУ пойти на диалог. Судя по реакции СМИ, может сработать. Я не думаю, что эти студенты имеют существенные претензии к преподавателям, в основном у них вопросы и претензии к администрации. А у нас, у преподавателей, нет вопросов к ректорату в связи с дистантом? Нам не выдали банальные планшеты и стилусы и даже не оплатили аккаунты в зуме… И под шумок еще и зарплаты многим срезали на 30-40%», — пишет Лобанов.

О своем недовольстве качеством дистанционного формата обучения заявляют не только студенты МГУ. Согласно опросу Минобрнауки РФ и Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который проводился в апреле этого года, большинство преподавателей также считают, что дистанционное обучение приведет к снижению качества знаний.

Фариза Дударова

корреспондентка