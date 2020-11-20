Тимошенко заявил, что средства фонда борьбы с COVID-19 не тратили на строительство дорог. По данным Минфина, на это ушло более 20 млрд грн

20.11.2020, 20:30, Новости дня

Средства из фонда Украины для борьбы с коронавирусной инфекцией не направляли на строительство дорог. Об этом заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко заявил агентству “Интерфакс-Украина” в интервью, которое было опубликовано 20 ноября.

“Что касается того, что мы якобы потратили деньги из COVID-фонда. Поясню. Первое: деньги на дороги – это деньги дорожного фонда. Второе – кредитные деньги, когда “Укравтодор” заключает кредитные контракты с международными институциями. Третье – это деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже. Да, действительно, какая-то часть из них была направлена в общий фонд, но никто не забирал их из борьбы с коронавирусом”, – сказал он.

По словам Тимошенко, “это деньги, которые планировались на дороги”.

“Коронавирусные деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачена до сих пор. Сейчас дополнительные 10 млрд грн 17 ноября были направлены Верховной Радой в фонд по борьбе с коронавирусом для того, чтобы увеличить запас, чтобы вообще всех успокоить. То есть все эти инсинуации по поводу того, что деньги отправлены на дороги, а в коронавирусном фонде их нет, – неправда. Деньги и сейчас есть”, – подчеркнул замглавы ОП.

Он объяснил, что средства не потрачены потому, “что где-то в этом нет необходимости, где-то тендер не провели, где-то действительно по этим позициям сейчас необходимости их тратить нет, Кабинет Министров перебрасывает их на другие позиции”.

“Деньги тратятся. Они же тратятся на что? В первую очередь, как сейчас, например, на закупку кислорода. Субвенции на области спускаются – они покупают. Но все равно это процесс. Невозможно пойти в магазин сегодня купить концентратор. Есть контракт, есть процедура, даже упрощенная, трех-, пятидневная, но она есть. А второе – ты не купишь больше, чем есть на рынке. Поэтому да, действительно, есть остатки средств, но еще раз повторюсь: вчера Верховная Рада еще 10 млрд грн туда отправила для того, чтобы все было спокойно”, – отметил Тимошенко.

В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Однако средства из фонда также выделялись на строительство и ремонт дорог и на съемку патриотических сериалов.

Как свидетельствуют данные Минфина, наибольшее количество средств из фонда потратили на строительство и ремонт дорог – 20,8 млрд грн из предусмотренных 35 млрд грн. 6,8 млрд грн направили Фонду соцстрахования на случай безработицы, почти 2,5 млрд грн – на доплаты полицейским, военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы.

В октябре глава “Укравтодора” Александр Кубраков заявил, что фонд, который создали для борьбы с COVID-19, на самом деле был предусмотрен для дорог государственного значения. “Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который удачно назвали COVID-фондом”, – объяснил он.