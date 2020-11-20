Сын Джигарханяна показал могилу отца

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20.11.2020, 20:30, Новости дня

Проживающий в США 54-летний актер Степан Джигарханян 20 ноября на своей странице в Instagram разместил фото, сделанные на могиле отца – умершего 14 ноября советского и российского артиста Армена Джигарханяна.

“Прощание. Так вышло, что почти tet-a-tet. Ваганьковское кладбище, Москва”, – подписал он публикацию.

Ранее издание “Собеседник.Ru” сообщило, что Степан Джигарханян не успевает прилететь из США на похороны отца, которые состоялись 17 ноября, но делает все возможное, чтобы ускорить процесс оформления документов.

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Публикация от Степан Джигарханян (@st_jigar)

Джигарханян прожил 85 лет. Он снимался в кино с 1960-х. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах “Здравствуй, это я!”, “Неуловимые мстители”, “Собака на сене”, “Здравствуйте, я ваша тетя”, “Место встречи изменить нельзя”.

В 2018 году актер перенес инфаркт и впал в кому. Впоследствии он несколько раз попадал в больницу в тяжелом состоянии.

Степан – внебрачный сын второй супруги актера Татьяны Власовой. Его биологический отец Александр Григорян не поддерживал с сыном отношений. Джигарханян дал сыну Власовой свою фамилию. Общих детей у пары не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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