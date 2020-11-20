Мнение: Женщины любят жертвовать

20.11.2020, 20:18, Разное

На кинофестивале в Венеции объявили, что теперь будут отбирать в конкурс как минимум половину фильмов, снятых режиссерами-женщинами. А в Калифорнии приняли закон, что с 2021 года в руководстве любых публичных компаний непременно должны быть женщины, причем по квоте (!): если в совете директоров 5 членов – из них женщин должно быть не менее двух, если больше 5 – не менее трех, если меньше пяти – не менее одной. Сейчас, правда, в Калифорнии вокруг этого закона идут ожесточенные дискуссии.

И в ЕС еще с 2012 года не оставляют попыток пропихнуть закон, согласно которому во всех европейских компаниях в руководстве должно быть не менее 40% женщин. Поначалу эту норму заблокировала Великобритания, однако теперь в ЕС от англичан избавились – и законопроекту снова дали ход: «Еврокомиссия объявила, что собирается «стряхнуть пыль» с законопроекта 2012 года в связи с запуском пятилетней стратегии гендерного равенства»

Еще более популярны – во всяком случае, на словах – идеи, что надо как можно больше женщин вовлекать в политику, делать их депутатами, мэрами и министрами, а то и ставить во главе государства. Мне, во всяком случае, часто доводилось слушать такие мнения на фокус-группах от так называемых «простых людей»; чаще всего в обоснование говорится, что женщины, дескать, матери, они без агрессии, они всех помирят, всех полюбят, не допустят войны и т.п. Голосуют, правда, за женщин вовсе не так охотно, поэтому в мире постоянно крепнет, возникая то тут, то там, идея введения «женских квот» также и в органах власти – в парламентах, в комиссиях, в советах министров и т.д.

Вообще, обоснования «повышения роли женщин» двух типов: или из соображений равноправия полов (мужикам можно, а чё ж женщинам нельзя), или из соображений «так будет лучше» (например, в Калифорнии даже приводили какие-то цифры, что, типа, компании, где больше женщин в руководстве, более финансово успешны).

Я предлагаю взглянуть на вопрос с неожиданной стороны: попробуем оценить «женский стиль руководства» на примере… женских шахмат. В каком-то смысле это ведь очень подходящий естественный полигон для проверки разных гипотез про женщин-руководительниц: как-никак, в шахматах женщина тоже, можно сказать, стоит во главе целого войска – правда, деревянного, состоящего из шахматных фигур и пешек. Но и это для эксперимента самое то: как говорится, в результате оного «ни один хомячок не пострадает».

А мне сравнивать с женскими шахматами сподручно, так как я ведь не только психолог-социолог, но и шахматист, мастер ФИДЕ по шахматам, и многое по теме знаю «изнутри», не только как шахматный болельщик, но и от друзей, работающих в этом мире тренерами и наставниками, то есть еще и как инсайдер.

Итак, женские шахматы – что это такое? Тема сейчас стала особенно популярна в связи с выходом сериала Нетфликс «Ход Королевы» (оно же «Ферзевый гамбит»), как раз рассказывающий о женщине-шахматистке. Правда… тут уже сразу начинаются искажения, привнесенные тем же «феминистским уклоном», о котором мы говорили в самом начале. Как известно, создатели сериала о «самом одаренном американском шахматисте» как раз и начали с того, что… поменяли ему пол в угоду «современным тенденциям»: изначально, по историческому антуражу, речь должна была идти о знаменитом Роберте Фишере, единственном чемпионе шахмат из США – который как раз подходил и по психотипу: такой же одержимый игрой, малость «не от мира сего» человек. Однако Фишера переделали в «Фишера в юбке», сохранив все остальное – и дальше пошла уже историческая неправда: героиня фильма сражается на равных с советскими гроссмейстерами (мужчинами!) – и вот тут уже стоп…



Бобби Фишер – реальный прототип героини сериала, чемпион мира по шахматам (1972-1975)

Впрочем, мы не рассказали, что такое женские шахматы. Хотя вообще-то, в свете современных веяний, само название тут скандальное, и даже непонятно, как до этой темы до сих пор не добрались борцы за права женщин. Борцы за права черных до шахмат уже добрались; кто-то уже объявил древнюю мудрую игру «расистской» – за то, что белые там почему-то всегда имеют право выступки, а значит – изначально владеют инициативой. По статистике играющие черными чаще проигрывают. «По какому праву?!» – грозно вопрошают борцы с расизмом, и шахматные федерации разве что надеются отмолчаться.

Но с точки зрения идейных феминисток само наличие термина «женские шахматы» выглядит еще хуже. Тут, опять же, на Берлинском кинофестивале постановили отменить призы за лучшую женскую и за лучшую мужскую роли, обозвав такое деление «гендерным» и, значит, почему-то унизительным как для женщин, так и для представителей остальных 80-ти (или 42х?) полов. А как тогда шахматы?

Скрепя сердце, феминистки (если не самые отмороженные) могут еще согласиться с наличием «женского бега» или, скажем, «женского тенниса»; как бы ни было невыносимо, но приходится признавать, что строение женского тела все же отличается от строения мужского, мужской гормон тестостерон – не то, что женский гормон эстроген, поэтому женщины в целом слабее и не могут быть так же быстры, как мужчины; поставить женщин соревноваться с мужчинами на равных в силовых или беговых видах спорта – значит обречь их постоянно проигрывать. Поэтому кажется разумной идея предоставить женщинам соревноваться меж собой, соответственно иметь надежду получать призы и радоваться победам.

Но шахматы?! Как они могут быть «женскими»? Вот уж, казалось бы, идеальный инструмент для демонстрации равенства полов: ведь в этой игре уже не имеет никакого значения ни физическая сила, ни ширина таза, ни гормоны тестостерон с эстрогеном. Двигать фигурки по доске может любой/любая независимо от физической формы! Ау, феминистки!

Тем не менее факт остается фактом: женские шахматы ЕСТЬ. Проводятся чисто женские шахматные турниры, есть сугубо женская шахматная Олимпиада, проводится многоступенчатый розыгрыш титула чемпионки мира среди женщин (последнее время на «троне» прочно обосновались китаянки).

Как же так? Почему принципиально бесполая игра вдруг имеет столь четкую гендерную окраску?

Вопрос щекотливый, его предпочитают особо не обсуждать. Типа «так сложилось». Хотя обычно женщинам не запрещают участвовать в мужских турнирах, и они частенько это делают… но без особого успеха. За всю историю была только одна шахматист-женщина, которая сумела войти в Топ-10 лучших шахматистов (естественно, мужчин) по рейтингу: это легендарная Юдит Полгар из Венгрии. И Юдит, кстати, очень мало играла в женских шахматных турнирах, почти демонстративно «брезговала» ими…



Реальная шахматная королева – самая сильная шахматистка в истории Юдит Полгар

Но все-таки большинство женщин-шахматисток предпочитают «свои» соревнования, а в «мужские» шахматы не идут; почему? Как ни странно, причины примерно те же, почему, скажем, теннисистки не участвуют в мужских турнирах по теннису, а бегуньи – в мужских легкоатлетических соревнованиях: кому охота проигрывать? Хорошего спортсмена просто не может быть без желания побеждать или хотя бы быть на пьедестале. Это же относится и к спортсменкам. В «мужских» турнирах шахматисткам, как правило, светит борьба с аутсайдерами или, в лучшем случае, с соперниками в нижней части турнирной таблицы, а «нулей» в той же таблице будет заведомо больше, чем «единичек», то есть – побед. Так кому же охота проигрывать? Не лучше ли сыграть с товарками, где можно будет побороться за призы, а то и за первое место?!

Логика понятная, но необъяснимая. Почему мужчины оказываются успешнее женщин в такой сугубо умственной игре, как шахматы? Они что же – не только не так быстро бегают, но и в среднем… хуже соображают?? Сказануть такое, пусть даже в порядке предположения или гипотезы, особенно на Западе в университетской среде – верный путь получить волчий билет, развод и девичью фамилию, подвергнуться анафеме, а в последнее время – как бы заодно и не физической расправе от пылких студентов и просто прохожих. То есть дураков нет. Факт, однако, налицо…

Но самое интересное для нас – специфика «женских шахмат»! А она определенно есть. Более того – еще в доковидное время, в связи с расцветом онлайн-комментирования в интернете, многие шахматные болельщики стали признаваться, что они с бОльшим интересом следят за соревнованиями женщин, чем мужчин. И что вообще – женские шахматы интереснее!

А это еще почему?! Мы же вроде только что выяснили, что мужчины в целом сильнее играют, то есть у них – более высокая квалификация, более высокий класс, соответственно – должны быть интереснее партии… Чем же женщины лучше?

А вот эта тема – преимуществ женских шахмат – куда менее скользкая, можно даже сказать «политически корректная», поэтому по ней много и охотно высказываются. Мне и самому женские шахматы нравятся. Суммируя разные мнения, можно сказать следующее:

– во-первых, женские шахматы результативнее. Шахматные болельщики, как и, скажем, футбольные, терпеть не могут ничьи! Ну что такое ничья? Это какая-то бесцветность, ни то ни сё, тоска, нудятина; от ничьей возникает ощущение (у болельщика) зря потраченного времени. Ну как это – играли-играли, а в итоге так и не выяснили, кто сильнее? У «мужских» шахмат ничьи – застарелая болезнь, выдающиеся шахматисты даже периодически последние сто лет предрекают «ничейную смерть» шахмат, мол, скоро все так выучатся защищаться, что победить станет невозможно и игра потеряет смысл… Так вот в женских шахматах эта угроза совсем не так актуальна, ничьих в женских турнирах намного меньше, в женских баталиях намного чаще, как говорят шахматисты, «проливается кровь» – то есть кто-то побеждает, а кто-то проигрывает.

– второе важное преимущество женщин в шахматах с точки зрения многих болельщиков – это, как ни странно, то, что женщины… чаще ошибаются! Звучит парадоксально, но резон на самом деле очевиден: чем больше ошибок, тем выше непредсказуемость, а значит – тем интереснее наблюдать. Как часто бывает в мужских шахматах? Кто-то из соперников с самого начала завладел незначительным преимуществом – и далее на протяжении 40-50 ходов методично, что называется, «выкатывает» своего визави. Один все время давит, второй изворачивается – тоска смотреть. У женщин не так. Сначала одна завладела преимуществом, 5 ходов, ошиблась – уже у второй большой перевес. Ничего, играем дальше – уже вторая грубо ошибается на ровном месте, глядь – снова первая побеждает. Первая только начинает «выкатывать» – нет, попадается в элементарную ловушку, полное уравнение, ничья неизбежна. Партию можно смело откладывать в сторону, ничего интересного там больше не произойдет? Не спеши – там оценка резко сменится еще раза два минимум!

Конечно, такое смотреть интереснее. Гурманы и эстеты, конечно, морщатся – «низкий класс, как так можно играть?!» – но все равно тайком бегают на сайты женских турниров: прикольно же!

– и третье преимущество женских соревнований по шахматам – пожалуй, важнейшее в контексте нашей изначально заданной темы: болельщики почти хором говорят, что женские шахматы… веселее.

А это-то как понимать? Какое вообще может быть веселье в передвижении шахматных фигурок? Если попросить уточнить – вам скажут, что женщины просто чаще атакуют. «Чаще» – имеется в виду чаще мужчин. И это, безусловно, тоже парадокс.

Что вообще больше всего любят болельщики в шахматах? Конечно – атаки, комбинации, жертвы фигур и пешек, словом «шахматное рубилово». Именно поэтому не самый сильный, но, безусловно, самый обожаемый шахматист в истории – это Михаил Таль, «гений атаки». Тут тоже есть прямая аналогия с футболом: есть футбольные ценители и гурманы, которые уверяют, что больше всего ценят в нем «борьбу» и «тренерскую мысль», но простым фанам больше всего нравятся голы, и чем больше, тем лучше! 3:2 или 5:3 однозначно лучше, чем унылые 1:0 или, не дай бог, 0:0. А еще лучше, когда мяч постоянно летает от ворот до ворот, по «раме» сыплются удары – и нет этих ваших унылых перепасовок в центре поля…

Вот женщины именно так и играют. «Вперед, на короля! Шашки наголо!» Женщины куда больше и чаще атакуют, чем мужчины в аналогичных турнирах. У мужчин позиционная борьба, выщупывание, выманивание соперника на себя, блуждания фигур в собственном лагере с не до конца понятными целями, маневры, маневры… У женщин все проще. Зачастую они атакуют друг друга одновременно – кто быстрее заматует короля соперницы; защита – удел слабых!

Попросту говоря, женские шахматы намного АГРЕССИВНЕЕ мужских. И целенаправленнее: женщины куда охотнее и смелее расстаются с материалом, чаще жертвуют свои фигуры и пешки – только бы поставить мат! И из-за этого их партии часто бывают куда зрелищнее, от них захватывает дух. Ну и что, что компьютер или просто квалифицированный шахматист быстро замечает «дыры» в большинстве их комбинаций, что часто они выглядят вообще самоубийственными? Правильному, но длинному и занудному пути шахматные амазонки чаще предпочитают короткий и острый, как удар шпаги… но легко опровергаемый вариант (Или нет – нередко рождаются и шедевры).

А тренеры потом изумляются, в который раз выясняя, что воспитанница не то что там “предпочла” позиционному атакующий путь; нет – не предпочитала, а ничего другого просто не видела! Потому что хотела поставить мат и видела только короля соперницы!

И вот как не любить болельщику таких берсерков в женском обличье?

А вы говорите «женщина – она ж мать, мир и мягкость». Выводы из вышесказанного каждый может сделать сам. Или не делать, сказав, что «шахматная модель» руководства чем бы то ни было весьма уязвима для критики и поэтому никаких обобщающих выводов на таком основании сделать вообще нельзя.

А я бы нарисовал такой обобщенный портрет «женщины-руководителя» на примере «женских шахмат»: она хуже умеет «в стратегию», не так договороспособна (реже соглашается «на ничью»), больше стремится решать проблемы «одним ударом» (а не серией мелких последовательных шагов), и, главное – она агрессивна и не склонна останавливаться перед жертвами.

Жертвами фигур, конечно же.