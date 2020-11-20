 

Мнение: Протесты против Пашиняна в Ереване

20.11.2020, 20:16, Разное

Сегодня в Ереване возобновились протесты с требованием отставки Пашиняна за поражение в войне и сдачу Шуши.
Протесты сопровождались задержаниями особо ретивых граждан.

В целом, все достаточно вяло. Часть армянских политических сил прекрасно понимает, что Армения не может воевать в текущих условиях и ей придется проглотить горькую пилюлю поражения, для чего требуется дождаться выполнения условий той бумажки, которую подмахнул Пашинян. К началу декабря Армения должна сдать Азербайджану прилегающие к Карабаху районы.
Соответственно, на Пашиняна спишут все последствия поражения и от роли козла отпущения ему конечно не отвертеться.

После чего уже его можно смело валить. Либо через улицу, либо через досрочные выборы, на возможность которых намекнул президент Армении. Кабинет Пашиняна между тем продолжает рассыпаться – ушел в отставку министр обороны Тоноян, на котором лежит часть ответственности за проваленную подготовку к войне. Также в отставку отправлены еще несколько министров. Продолжается череда отставок и в силовых структурах.

Завтра в Ереван прилетают Шойгу и Лавров. Будет обсуждаться ход выполнения договоренностей по Карабаху.
Алиев между тем объявил, что "Карабахский конфликт остался в прошлом". В принципе, после того, как Азербайджан заберет районы вокруг Карабаха, конфликт будет заморожен еще на как минимум 5 лет.

Плюс до кучи брифинг МО РФ о ходе развертывания миротворцев в Карабахе.

За сутки в Армению отправились еще 18 военно-транспортных самолетов с военными и техникой.

Источник: Colonel Cassad



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