Роспотребнадзор закрыл скрывавшую данные о больных ковидом элитную клинику

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20.11.2020, 20:08, Разное

Роспотребнадзор закрыл дорогую клинику “Чайка”, расположенную на Пресненской набережной в Москве. Она находилась в деловом центре “Москва-Сити”, известном благодаря своим небоскребам.

В ведомстве пояснили, что в медучреждении провели 19 тестов на COVID-19, но не сообщила об этом в Роспотребнадзор, что могло способствовать распространению коронавируса. Представители надзорного органа отметили, что запрет на деятельность клиники носит временный характер: она не сможет обслуживать пациентов три месяца, передает телеканал “360”.



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