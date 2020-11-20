Эксперт Карабиненко: Все население России рано или поздно столкнется с коронавирусом

20.11.2020, 20:06, Разное

Эксперт Александр Карабиненко убежден, что с коронавирусом в определнный период времени столкнется все население России. Для того, чтобы замедлить рост заболеваемости, нужно формирование популяционного иммунитета.

По словам доктора медицинских наук, все люди в России, которые станут выезжать из своих регионов, рано или поздно заразятся коронавирусом. Инфекция циркулирует по воздуху, а доступ к нему никто ограничить не может.

Роспотребнадзор провел исследование относительно формирования иммунитета. Результаты показали, что у людей, которые столкнулись с вирусом, вырабатывается достаточное количество антител. В рамках первого этапа было обследовано 74 тысяч человек в 26-ти российских регионах.

В РФ с момента начала пандемии по состоянию на 20 ноября коронавирусом заболели 2,039926 миллиона человек. Прирост пациентов за последние сутки составил 24,318 тысячи человек. От COVID-19 уже вылечились 1,551414 миллиона человек. По информации оперативного штаба, скончались 35,311 тысячи человек.