“Как далеко “путешествует” чихание”: Ученые рассказали о “суперраспространителях” коронавируса

20.11.2020, 20:06, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности ряда людей на предмет их возможной потенциальной опасности при чихании. Выяснилось, что существуют физиологические особенности, повышающие риск распространения коронавируса от зараженных.

Ученые, представляющие Калифорнийский университет (Лос-Анджелес, США), разработали ряд компьютерных моделей для того, чтобы составить численное моделирование чихания у разных типов людей. При этом было широко использовано трехмерное моделирование. В результате была определена взаимосвязь между особенностями организма индивидуумов, и расстоянием, на которое отлетают капли при чихании, а также – как долго капельная субстанция имеет свойство задерживаться в воздухе. В частности, наибольшую “дальность” чихания продемонстрировали виртуальные “пациенты”, имеющие заложенный нос и, при этом, полный набор зубов.

“Это первое исследование, которое направлено на то, чтобы понять, как далеко “путешествует” чихание. Мы показываем, к примеру. что человеческое тело может иметь некоторые особенности, которые предотвращают рассеивание струй изо рта и носа на большие расстояния”, – резюмировал один из авторов исследования, доцент Майкл Кинцель. Специалист также напомнил, что, согласно данных Центров США по контролю и профилактике заболеваний, основными способами инфицирования людей вирусом, провоцирующим заболевание COVID-19, являются кашель и чихание. Об этом пишет Phisics of Fluids.