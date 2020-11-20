 

Санду высказалась о принадлежности Крыма

20.11.2020, 19:58, Новости дня

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает Крым «территорией Украины», отметив, что ее позиция не изменилась с 2016 года.

«Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом», – сообщила Санду в интервью изданию «Европейская правда».

При этом она признала, что граждане Молдавии придерживаются различных позиций по этому вопросу, и есть те, кто не разделяет ее взглядов.

Также Санду заявила, что, по ее мнению, решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российского миротворческого контингента. Она назвала Приднестровье «отколовшимся регионом», куда молдавские власти не могут даже попасть. Избранный президент отказалась признавать долг Тирасполя перед Газпромом и заявила, что не рассматривает сценарий федерализации.

В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина, комментируя РИА «Новости» заявление президента Молдавии, отметила, что именно федерализация могла обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. По ее словам, Санду предлагает жителям Приднестровья возвращение к ситуации 1992 года, в которой разгорелся конфликт, унесший жизни тысяч людей. Парламентарий подчеркнула, что предлагаемый избранным президентом сценарий в Тирасполе не примут.

Ранее Санду призвала к мирному решению конфликта в Приднестровье, заявив об отказе Кишинева платить за российский газ, поставленный в непризнанную республику.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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