 

Путин дал поручение о жилье для инвалидов

20.11.2020, 19:58, Новости дня

Правительству предстоит до 25 декабря представить предложения по увеличению финансирования программы по предоставлению жилья для инвалидов, соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Путин.

«Правительству РФ разработать план-график реализации мероприятий, направленных на завершение к 1 января 2025 года выполнения субъектами обязательств по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года; представить предложения об увеличении объема финансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий», – цитирует РИА «Новости» поручение главы государства.

Также глава государства поручил включить в нацпроект «Жилье и городская среда» региональные программы по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей с детьми-инвалидами, вставшими на учет до 1 января 2005 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что к 2025 году доля инвалидов с работой должна вырасти в РФ вдвое и достичь более 51%.



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