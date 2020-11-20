РПЦ прекратила поминовение главы Кипрской церкви

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20.11.2020, 19:58, Новости дня

РПЦ перестанет молитвенное и евхаристическое общение с архиепископом Кипрским Хризостомом II, а также с иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с так называемой православной церковью Украины (ПЦУ).

Хризостом впервые упомянул украинского священника ПЦУ Епифания как предстоятеля украинской церкви, признав тем самым возглавляемую им раскольническую структуру.

«Констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола», – цитирует сообщение РПЦ РИА «Новости».

Там отметили, что позиция архиепископа Хризостома противоречива. В 2018 году он отправлял письмо патриарху Кириллу, в котором выражал поддержку позиции РПЦ по вопросу признания ПЦУ.

Напомним, члены синода Кипрской православной церкви не знали о решении предстоятеля церкви архиепископа Хризостома признать раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ).

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.



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